發展公司交還「蜻蜓天堂」沙羅洞 政府稱將保育共逾50公頃土地

政府昨日與沙螺洞發展有限公司，就沙羅洞非原址換地簽立文件，正式完成換地程序。由發展公司交還的私人土地及毗鄰的政府土地合共逾50公頃，政府將透過積極的自然保育措施，長遠保育沙羅洞。

沙羅洞具極高的生態價值

政府指，沙羅洞具有極高的生態價值，僅次於米埔內后海灣拉姆薩爾濕地。沙羅洞擁有豐富多樣的生境如風水林、淡水沼澤和「具重要生態價值河溪」，孕育多種包括蝴蝶、螢火蟲、淡水魚、兩棲類動物和鳥類等稀有品種，更是香港重要的蜻蜓繁殖和育幼場之一，享有「蜻蜓天堂」美譽。

於保育生境及公眾享受大自然間取得平衡

基於沙羅洞的極高生態價值，政府在規劃時，會在保育敏感生境和便利公眾享受大自然兩者之間取得平衡，包括適當的人流控制措施。未來到訪沙羅洞的主要途徑將以步行為主，政府將會在沙羅洞內設立步道及指示系統劃分不同生境區域，以減少人為活動對該處的生態價值及當地的野生動植物造成影響；在自然保育工作方面，政府將推行生境管理措施，包括保護重要生境、修復已荒廢農地、提高次生林地的價值、清除外來物種等，以提升該處的生境質素，並增加生物多樣性。政府亦會按需要提供合適的公共設施，例如低碳排放廁所設施，以及適當引入科技以輔助保育工作及教育遊人保育沙羅洞生態的重要性。

為保育沙羅洞，行政長官會同行政會議於2017年6月原則上同意，並於去年2月批准沙羅洞非原址換地建議。政府藉着向發展公司以市價，批出大埔船灣已修復堆填區內一幅可興建私營高爾夫球場的土地，換取發展公司向政府交還沙羅洞內具高生態價值的私人土地。＇