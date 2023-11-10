發展城市不忘保育 盼多了解大自然 印象大嶼@生態篇 展出多樣性物種

土木工程拓展署轄下可持續大嶼辦事處在東涌海濱路設立了東涌社區聯絡中心及中心新翼，讓訪客透過互動展品及模型，了解辦事處在大嶼山的發展及保育的工作，以及認識大嶼山的自然、文化及歷史。 中心新翼現正進行「印象大嶼@生態篇」展覽，展出由香港大學香港生物多樣性博物館提供、於大嶼山找到的35種不同動物和超過100個昆蟲標本，另展示了大嶼山較常見的3種淡水魚，更有好玩有趣的工作坊及互動遊戲，讓訪客多認識大嶼山的生物多樣性、以及大自然的功能和其對人類的好處，是休閒活動的好去處。

展覽有四個主題，其中「陸地生境」展出不同昆蟲、哺乳類及爬行類動物，包括穿山甲、蟒蛇、鼬獾及臭鼩，還有星天牛、東方水蠊等昆蟲標本。「濕地生境」除了展出招潮蟹及多種兩棲類動物，包括香港瘰螈，更有海洋活化石之稱的中國鱟的標本。至於「飛行動物」則有不同鳥類及蝙蝠，包括斑頭鵂鶹、紅隼、小白鷺和短吻果蝠等，也有不同品種的飛蛾和蝴蝶。「大自然與我們」則介紹與人類息息相關或城市中常見的動物，例如紅耳龜及珠頸斑鳩，並透過互動遊戲提醒我們走入大自然欣賞美景時，要避免干擾生態，維持大自然的平衡和生物多樣性。 展出不同標本 帶出保育訊息 香港大學香港生物多樣性博物館教育主任指出，希望藉是次活動介紹大嶼山的物種有多豐富，以不同棲息地為主題，介紹棲身其中的物種讓大家認識，了解大自然的功能，從而明白健康的大自然對人類相當重要。訪客亦可透過工作坊以不同角度了解生物多樣性和大嶼山的物種，學習欣賞及保育大自然。是次展出的標本都是來自香港大學香港生物多樣性博物館，大部分是以往用作教學用途的標本，亦有部分標本由其他教育機構或私人捐贈。當中穿山甲、盧氏小樹蛙、平胸龜、烏龜和中國鱟更屬於稀有及瀕危物種。

互動遊戲及工作坊 認識本地多元物種 是次活動有三個不同主題的工作坊，其中「設計你的動物」工作坊將於11月至12月進行，有興趣參加者可預先於網上報名。中心新翼亦設有「大嶼繽紛世界」數碼互動填色遊戲區，小朋友可先選擇一種大嶼山生物的畫紙填色並上載到網頁，完成的圖案除可經智能手機投射到館內的牆身展示外，亦可透過AR技術與圖案互動。

東涌社區聯絡中心新翼 - 印象大嶼@生態篇展覽： 日期：即日至2023年12月27日

時間：逢星期二至日上午9時至下午5時

（星期一及公眾假期休館） 報名參加工作坊

https://www.lantau.gov.hk/tc/events/20230730.html 東涌社區聯絡中心設免費導賞團 訪客亦可參觀旁邊東涌社區聯絡中心的常設展區，包括展示大嶼山過去、現在和未來的「時光隧道」、介紹東涌新市鎮擴展工程填海方法及物料的「山海同源」、以及洞穴式自動虛擬實境區「大嶼山多面睇」，透過360度沉浸式航拍影片，欣賞大嶼山的自然美景及文化歷史資源，亦可透過虛擬動畫預覽東涌擴展項目的城市設計。



市民及團體可在網上預約參加星期一至五在中心舉行的免費導賞團，或周末到場自由參觀，因中心部分時間會預留作其他用途，到訪前請參閱網頁上的開放時間： https://www.lantau.gov.hk/tc/community-liaison-centre/index.html

可持續大嶼辦事處高級城市規劃師 Stephanie 及導演 William 向記者介紹360度沉浸式航拍影片「嶼之美」° 東涌社區聯絡中心 – 導賞團 山海同源 時光隧道 喜閱．尋源 保育專題展覽區 展望大嶼