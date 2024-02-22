熱門搜尋:
Chubby Hearts 李龍基 大光麵 潮濕 美斯 長者醫療券 23條立法 垃圾徵費 流感 曉柏峰 回南天 姜濤 恒生指數 日圓匯率 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 炎明熹 食譜 減肥
Ad Block Ad Block
返回
本地
2024-02-22 04:31:58
日報

發展局三措施加強樓宇維修 用無人機年查360幢樓

分享：
樓宇維修 唐樓 舊樓

本港部分樓宇日久失修。

本港去年發生多宗塌石屎意外，反映多區舊樓需要維修。發展局向立法會提供文件，建議推出3項施，以加強樓宇維修的安排。措施包括於本年首季起，利用無人機等技術，恆常化每年巡查全港360幢樓宇。此外，亦會優化樓宇的評分制度，包括涉及樓宇外部構件損毀和三無大廈。局方亦建議加強支援「樓宇更新大行動2.0」的業主或法團的支援。

根據發展局提供的數字顯示，現時符合強制驗樓計劃資格而尚未選為目標樓宇的約有12,000幢，當中符合50年樓齡或以上、50個或以下單位數目的單幢式住宅或綜合用途樓宇約有1,500幢。局方建議，由本年第一季起恆常化特別勘察行動，利用無人機，每年巡查全港360幢樓宇；並利用人工智能技術，使用無人機收集的圖像生成檢驗報告。

局方預計，雨季來臨前可完成三分二的樓宇檢驗，以及進行緊急維修工程。局方發言人稱，上述大廈多分布於油尖旺、深水埗一帶，局會優先處理。局方又稱，如無人機勘察工作順利，不排除適量增加每年的樓宇巡查數目。

改善樓宇評分標準 三無大廈或給較高分

此外，屋宇署會憑風險評估，每年揀選600幢樓齡30年或以上私樓進行強制驗樓，署方會向總分較高的樓宇發出驗樓通知。發展局建議，優化評分標準或分配分數，如「三無大廈」或因缺乏樓宇管理或保養，而得分較高。另外，針對涉及外部構件的樓宇，亦將得分更多，料今年第二季實施。

Ad Block

至於針對「樓宇更新大行動2.0」，局方提到，現時市建局有為招聘檢驗人員服務提供標準合約文件，將來會訂定一套預設標準，包括檢驗人員基本服務範圍及主要進度指標。局方又指，市建局將會編製符合預先資格查核的檢驗人員和承建商名單，規定申請人必須採用，名單將每年更新，亦會標準化標書評審、及在有需要時介入招標。局方預計業主或法團批出工程合約的時間，將由原來的43個月縮短至最早19個月及最長29個月。

2700幢樓宇未遵辦驗樓通知檢控170宗

另外，根據局方資料顯示，截至本年1月，尚未遵辦驗樓通知的2,700幢樓宇，已檢控其中170宗個案，有兩宗案被罰款數千元。發言人表示，正檢討建築物條例下違反驗樓通知的罰則，包括提高罰則及簡化檢控程序。

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受