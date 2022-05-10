發展局修訂收地補償　議員質疑：補償金額未有諮詢公眾

立法會發展事務委員會今(10日)討論發展局提出的修訂收地補償安排，將特惠分區補償制度由四級合併成兩級，並簡化分級標準。有議員關注修訂前，未有諮詢公眾，發展局長黃偉綸說諮詢有困難，過往一般在調整補償金額時，都沒有諮詢公眾。

實政圓桌田北辰關注，政府除了提供賠償，會否協助受影響的作業者重新營運，例如提供換地或上樓安排。黃偉綸表示，當局能提供金錢補償，但沒法保證作業者能換地繼續營運，不過會提供服務，讓露天場地作業者知道本港還有哪些土地，可供合法作業。

新特惠補償第二級別較鄉郊工程補償多兩成

至於多層式棕地作業大廈方面，他說，當局正進行相關調查，期望本年底左右會有新政策出台。另外，對於是否所有涉及重型機械的棕地作業，均可一併上樓，黃偉綸認為未必可以做到，強調樓層高度是有局限，因建造高樓底樓層涉及高昂成本。

另外，亦有議員關注賠償金額，發展局常任秘書長甯漢豪表示，修訂後的第二級補償金額，比過往鄉郊改善工程的補償金額，增加兩成，反映修訂後補償金額合理。

民建聯劉國勳認為是遲來的優化措施，期望能減少補償爭議及加快收地速度。他要求政府年底前完成棕地多層化的研究，考慮讓私人業權人發展棕地多層式大廈，又建議使用無生態價值的綠化地發展棕地，預計可釋放1.6萬公頃土地。