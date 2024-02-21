發展局公布流浮山發展方案 15公頃土地作商業與科技園區

政府未來將重點發展北部都會區，發展局昨向立法會提交文件，交代流浮山、尖鼻咀，以及白泥一帶的發展建議。其中流浮山將發展成數碼科技樞紐；尖鼻咀及白民將發展兩個主要生態旅遊節點。當局擬今年上半年展開勘測研究。按目前規劃，流浮山的政府主導工程將於2030年展開。

發展局公布流浮山發展建議中，其中總開發面積411公頃，其中115公頃作經濟用途。局方指，流浮山與深圳前海只有一灣之隔，可產生協同效應，會將流浮山定位為數碼科技樞紐。數碼港獲邀作研究，根據初步結果，政府已初步預留15公頃土地，發展一個商業和科技園區，可提供總樓面面積約38萬平方米。

發展局發言人表示，同屬發展創科的新田科技城，是針對較具規模的創科產業，至於流浮山的創科則以應用為主，幫助產業增加產值，兩者定位有別。