發展局安全智慧工地系統試點成效顯著 明年初起在逾3000萬工程推行



發展局長甯漢豪在網誌中表示，局方前年起起在個別工務工程合約推展「安全智慧工地」系統，現已大致完成首階段試行計劃，在8項不同性質工務工程合約試行有關系統，成效顯著，會全力推展第二階段，希望明年初在超過3,000萬港元的工務工程全面採用有關系統，她並希望藉創新科技，提升工地安全水平，實現「工地零意外」目標。

其中將軍澳海水化淡廠的工地「安全智慧工地」系統，可實時收集數據，並傳送到工地的一站式管理平台，讓工程團隊掌握整個工地的狀況，當發現危險，會即時提醒在場的安全管理人員和工友。平台亦能收集相關工地安全表現數據並進行分析，讓工程團隊更了解工地狀況，從而針對性地調整工地安全措施。

另外，不少工地已開始採用虛擬實境的安全訓練教材，包括由發展局和建造業議會共同開發的虛擬實境訓練套件，透過像真度極高的模擬意外事故，讓工地人員體驗高危工序的風險和發生意外後帶來的嚴重後果，從而提高個人安全意識。

在海水化淡廠的工地，團隊以智能裝置來監察具高風險的工作，例如未經授權的工友誤闖危險區域，其配戴的智能安全帽和智能手錶會發出提醒訊號予安全管理人員和工友；如工友停留在密閉空間的時間過長，系統亦會作出提醒，也可在遇上緊急情況，透過智能手錶即時發出求救訊號。

在重型機械操作安全方面，團隊亦設置了全景防撞監察系統，當系統雷達偵測到工友在重型機械操作範圍內，駕駛室會發出警號聲響提示機械操作員及已進入重型機械操作範圍內的工友。

至於於人工地，甯漢豪指，早於2018年已成立建造業創新及科技基金，透過建造業議會的協作，資助業界採購及應用創新科技，加強工地安全及提升生產力。建造業議會執行總監鄭定寕表示，基金自2022年1月起已將安全相關科技資助上限，由80萬港元大幅調高至200萬港元，每間公司的申請金額更提升至600萬港元，以構建更加安全的工地環境。