發展局指保護海港協會論述偏頗　重申《保護海港條例》修例符公眾利益

保護海港協會今日在《am730》刊登廣告，就《保護海港條例》修訂建議提出多項質疑，並邀請作為「政府獨立專業法律顧問」和「公眾利益守護者」身份的律政司司長，解釋修例當中的法律邏輯、闡明「政府的建議不會影響公眾申請司法覆核的權利」說法背後的理據。發展局重申，《保護海港條例》修例建議符合公眾利益。
發展局：修例旨在便利小型填海
發展局在社交媒體反駁指，該廣告論述有失偏頗，強調當局已在不同場合表明，不會在維港內進行大規模填海造地作房屋、商業或工業等發展，修例旨在便利一些小型填海工程，以提升海濱暢達性、改善海濱地帶或加強海港功能等，修例後可受惠工程包括在堅尼地城新海旁路興建行人板道、活化九龍城汽車渡輪碼頭等。
當局續表示，修例建議下維港內大規模填海仍會受現行「不可填海推定」的高門檻約束，並無改變，反而更進一步訂明機制，清楚規定在哪些情況下才可推翻「推定」，包括引入新法定程序讓公眾就填海是否符合「凌駕性公眾需要」測試提出意見，以及由行政長官會同行政會議在考慮公眾意見後決定項目是否符合測試以推翻「推定」，使大規模填海規管更嚴謹和規範化，並讓公眾有正式渠道參與其中。發展局認為，政府是建議更好履行責任並加強把關，反問怎可能是把責任推給市民。