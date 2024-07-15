發展局指保護海港協會論述偏頗　重申《保護海港條例》修例符公眾利益

保護海港協會今日在《am730》刊登廣告，就《保護海港條例》修訂建議提出多項質疑，並邀請作為「政府獨立專業法律顧問」和「公眾利益守護者」身份的律政司司長，解釋修例當中的法律邏輯、闡明「政府的建議不會影響公眾申請司法覆核的權利」說法背後的理據。發展局重申，《保護海港條例》修例建議符合公眾利益。

發展局：修例旨在便利小型填海

發展局在社交媒體反駁指，該廣告論述有失偏頗，強調當局已在不同場合表明，不會在維港內進行大規模填海造地作房屋、商業或工業等發展，修例旨在便利一些小型填海工程，以提升海濱暢達性、改善海濱地帶或加強海港功能等，修例後可受惠工程包括在堅尼地城新海旁路興建行人板道、活化九龍城汽車渡輪碼頭等。