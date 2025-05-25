發展局推免補地價措施　鼓勵私營機構參建行人連接通道

金鐘一條連接夏慤花園與商場太古廣場的行人天橋「金鐘二橋」，上月底已開放使用。發展局局長甯漢豪表示，金鐘二橋不僅是行人連接通道，更見證政府與私營機構合作，用好政策加強社區連繫性和行人暢達度。甯漢豪在網誌提到，為提高行人暢達度和加強社區連繫，政府除自行興建行人連接通道，亦透過免補地價提供誘因，鼓勵私營機構在合適地點加建行人連接通道。

以往私營機構建天橋助增人流故要求補地價

發展局高級工程師芮明德解釋，以往考慮到私營機構興建往返商場或商廈的行人連接通道，可增加人流及提升其商業價值，因此要求機構補地價。不過政府亦發現，增加行人連接通道對整體社區有更大益處，故推出「促進私營機構提供行人連接通道」政策，提供適合誘因包括免補地價，鼓勵私營機構承擔參建行人連接系統。

政策要求有關私營機構負責行人通道的設計、興建、管理及保養責任和相關支出，並24小時開放無障礙通道供市民使用，申請項目須通過評估機制，以評估建議的行人通道能否為公眾帶來裨益，包括街道行人暢達度、區域性連繫度、對所連接行人網絡的影響，以及能否達致以人為本。除最近完成的金鐘二橋及連接金鐘長江集團中心二期的夏慤道行人天橋，政策下還有10個項目獲批並陸續開展工程，分別座落在九龍東、灣仔、尖沙咀、銅鑼灣及紅磡人流相對多的地區。

淘大花園至東九文化中心天橋料明年中啟用

在銅鑼灣的擬建行人通道，將建造5條行人天橋及一段長約百多米的有蓋行人路，由希慎廣場連接利園商場的一至六期，通往加路連山道商業用地，預計明年陸續開放使用。由於項目涉及多個路段及須由不同部門審批，負責處理申請的海港辦事處一直擔當單一窗口角色，統籌各方面意見及跟進工作，如在修訂地契的過程，與相關部門處理及落實方案細節。

此外，起動九龍東辦事處亦一直積極統籌九龍東的相關項目，包括由私營機構興建連接淘大花園至東九文化中心的行人天橋。芮明德稱，起動九龍東辦事處在項目興建期間積極協助，如協調部門在繁忙地段騰出工作空間，以及協助處理運送天橋大型組件等，該行人天橋預計明年中啟用。由私營機構擬議興建橫跨觀塘道及巧明街的行人天橋亦已獲批准，天橋將經港鐵牛頭角站附近的創紀之城一期，連接至巧明街的商業大樓The Millennity，工程預期於2026年開展。