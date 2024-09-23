發展局林智文盼建築業界視安全為己任　培養關愛文化

香港建築業承建商聯會第十二屆委員會就職典禮日前舉行，主禮嘉賓發展局副局長林智文表示，建築業界並非孤軍作戰，發展局一直也有努力推動業界發展，又稱地盤安全除善用科技外，最重要是人和文化因素，期望每個業界都會把安全視為己任，培養關愛文化，「做到安安全全返工，開開心心返屋企。」

林智文在就職典禮上致辭稱，近期的地盤意外使發展局更有決心推出預防措施，加強地盤安全，又指當局與建造業議會今年5月已推出「安全智慧工地」系統標籤計劃，目標年底會有500個地盤獲得標籤。他又以血脈比喻建築業界的現金流，「人健康就要血脈溝通，業界要健康發展，現金流也要暢通」，指出《建造業付款保障條例》已經交到立法會法案委員會審議，感謝聯會對條例的支持和意見，期尸望條例可盡早通過，保障各中小企和工人福祉。

聯會新任會長勞焯培表示，建築業界現正面對巨大挑戰，情況相當嚴峻，包括複雜多變的地緣情況、對地盤工人各種安全保障、建築法例下的各項監管規範等，使一向資源較緊絀的中小企倍感壓力。他將會加強聯會委員與會員企業的聯繫，深入了解需求和提供協助，同時鼓勵業界利用創新思維，推動建造業持續革新。

任滿會長冀新委員續領行業發展

已擔任兩屆會長的香港建築業承建商聯會任滿會長吳彩華已經卸任，現為聯會永遠名譽會長。他表示，聯會過去一直積極與政府部門和機構，就商討業界事項保持緊密溝通和交流，寄語新一屆委員發揮自身優勢，延續與政府代表締造有效溝通，帶領行業發展。