發展局為中環海濱每月收近百萬元租金　已展開重新招標準備工作

中環海濱活動空間現正舉行的「中環夏誌」活動，當中「充氣奇蹟」展覽內的5個巨型「充氣奇蹟」充氣裝置，引來社會熱議。發展局表示，現時以短期租約招標方式把海濱用地租予私營機構，鼓勵它們發揮創意，引入各式各樣的活動和元素，又指過程有不同意見和聲音屬意料之內，市民對不同項目表達的意見會為政府和主辦單位提供有用參考。

按照政府因疫情推出的支援措施及受到位於中環海濱的鐵路工程影響，政府延長該短期租約的固定租期至明年底。就下一個短期租約而言，發展局計劃在上一個租約完成前約12個月批出新租約，以更能配合和吸引不同盛事在該場地舉行，因此已按程序展開重新招標的準備工作。由於該場地正是為容納多元活動，當局認為以短期租約方式批出用地較為合適，長遠而言會參考過去近10年累積的經驗，考慮最適合發展海濱的模式。