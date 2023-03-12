發展局稱CBD2已逐步成形　商業樓面達320萬平方米

政府早前提出在啟德興建簡約公屋，加上多幅商業地被改劃為住宅地，令社會關注東九龍作為第二個核心商業區(CBD2)的未來發展和定位。發展局表示，新型肺炎疫情無疑影響市場對區內商業樓面的需求，但港府會繼續鞏固九龍東作為CBD2的地位，按步就班、適時推出區內商業用地。

更多商業用地陸續推出

發展局今日(12日)在社交網站專頁發文指，九龍東的商業樓面面積在過去10年增加約九成，達320萬平方米，包括逾60座重建或改裝的私人工廈，若連同正興建或已獲批興建的項目，區內商業樓面面積將達400多萬平方米，形容規模與中環核心商業區(CBD)相若。當局指，啟德發展區未來將有多幅合共約91萬平方米樓面面積的商業用地陸續推出。

據規劃署2018年一份統計調查報告，約19%位於九龍東的商業機構從事「銀行、金融及保險業」和「地產及商業服務」，相比2011年統計調查的約6%大幅增加兩倍多，又指有不少跨國公司或金融機構已進駐九龍東，「顯示九龍東作為CBD2正逐步成長。」

已翻新區內26公頃休憩用地

另外，發展局指已完成新建或翻新區內逾26公頃的公共休憩用地，包括觀塘海濱花園和InPARK等，臨華街遊樂場改裝工程也剛完工，將逐步開放。當局表示九龍東CBD2逐步成形，會繼續努力實現九龍東成為別具特色CBD2的願景，支持香港的長遠發展。