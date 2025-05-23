發展局計劃在11個地點作防洪超前部署，鯉魚門及大澳在本世紀末或受較大影響（資料圖片）

發展局識別了在26個低窪或當風地點，當中16個地區已完成沿岸改善防洪措施，其餘工程預料在2027或之前完成，包括大澳、元朗西等。局方還鎖定了11個地點有較高受災害影響的機會，及帶來較嚴重的後果。港島方面有西灣河（近西灣河碼頭）、愛秩序灣（近東區文化廣場）、小西灣（近港島東廢物轉運站）及柴灣（近柴灣公眾貨物裝卸區）；九龍方面有尖沙咀東（近星光大道）、尖沙咀（近天星碼頭）、土瓜灣（近九龍城渡輪碼頭）、九龍灣（近工務中央試驗所）及觀塘（近觀塘渡輪碼頭）；新界方面有青衣南（近工業用地）及將軍澳（近工業用地）。當局強調「堅守防線」，會在以上地點的沿岸位置、海岸位置後面、以至建築物前採取沿岸多層保護措施，包括興建擋浪牆、防洪牆、可拆卸式擋水板。

香港踏入雨季，為應對極端天氣，發展局計劃在11個地點作「超前部署」，興建防洪設施等。局方指有信心可應對以往類似颱風山竹、天鴿、香港前年發生特大暴雨所帶來的大量洪水。

除了傳統擋水設施，當局還引入創新科技，包括有檢測機械人、清淤機械人、排水機械人等。即時緊急應對隊伍方面增至180隊，應急運作基地亦增加，會採用人工智能水浸監測系統，確保及時清渠、運送沙包等。

鯉魚門及大澳在本世紀末或受較大影響

鯉魚門及大澳是高風險地區，在很高溫室氣體排放下，發展局指此兩個地點有機會在接近本世紀末時受到較大影響，但「堅守防線」的做法大致仍可管控本世紀末的水浸風險。局方強調在本世紀中以後的時間，會「睇實呢兩個位」，審慎觀測氣候變化的長遠發展，以便日後決定長遠措施，例如是否需要透過「向海推進」的策略為這兩個地點應對氣候變化帶來的風險。