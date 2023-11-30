發展局過去一周突擊巡查多個工務工程工地 遏止不安全作業 勞工處：巡查逾千地盤 35宗檢控

發展局今日(30日)表示，因應近月建造業界發生多宗嚴重事故，工務部門首長牽頭在過去一周在不同的工務工程工地進行多次突擊巡查行動，針對高危工序，特別是吊運和高處工作，以遏止不安全的作業模式。 局方指，巡查行動中發現工地有不安全作業模式的風險時，已立即向承建商發出警告及要求即時糾正，方可繼續進行相關工序。另外，工務部門亦會在承建商季度表現評核報告反映工地安全表現，不良工地安全表現會影響將來承接工務工程合約的機會。

發展局又指，工務部門及其駐工地人員會繼續嚴格監管各工務工程工地安全施工。若發現不恰當的情況，必定會嚴肅跟進處理。局方亦會按承建商規管機制，對涉及嚴重事故的承建商採取適當的規管行動。 發言人表示，提高工程項目團隊和工地人員的安全意識對減少發生事故亦非常重要。就此，發展局與各工務部門於本月17日舉行研討會，討論近期嚴重事故，了解事故成因，並重申必須嚴格執行安全措施，以及加強相關人員的安全訓練。發展局亦要求工務部門工程項目團隊定期參與工地的安全早會，向前線工地人員直接表達政府對工地安全的關注，分享安全資訊，提高工地人員對工地安全事宜的警覺性。

巡查1,060個地盤 發出210張改善或停工通知書

勞工處表示，由本月13日至24日，巡查了全港1,060個建築地盤，期間發出了約210張「敦促改善通知書」或「暫時停工通知書」，並提出約35宗檢控。此外，勞工處亦已成立多隊「特遣小組」，在未來一段時間內持續針對建築地進行嚴厲的巡查執法行動，打擊不安全作業。

勞工處表示，將聯同職業安全健康局舉辦多元化的宣傳推廣活動，更有效地接觸前線工人，推廣建造業職安健文化。教育培訓方面，處方最近已優化建造業強制性基本安全訓練課程的內容，包括加入新入職工人的安全須知及吊運工作安全等，以減低意外的風險。



