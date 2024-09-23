發展局：大潭玫瑰園11間獨立屋非法佔用土地 已採取跟進行動

發展局表示，就傳媒關注港島大潭玫瑰園出現非法佔用政府土地的情況，經調查發現有11間獨立屋非法佔用政府土地後，地政總署於今年8月根據《土地（雜項條文）條例》向當中10間獨立屋發出通知，飭令佔用人/業主於今年年底前停止佔用政府土地。逾期未符合通知的業主將被檢控。

執法行動不會停止

局方在社交專頁表示，餘下1間雖然已停止佔用政府土地，但執法行動不會停止，地政總署已向相關業主就其在政府土地上建造構築物的行為，根據第28章提出檢控。地政總署正蒐集證據，視乎情況，考慮對另外10間獨立屋作出類似檢控。

局方指出，屋宇署過去3年亦就玫瑰園接獲2宗懷疑有僭建地庫的舉報。當中1宗舉報經署方人員進入屋內視察後發現沒有僭建地庫；而另1宗舉報則由於欠缺詳細資料，署方未能採取進一步行動。