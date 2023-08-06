發展局：新工程合約減少超支延誤 推動合約雙方建立互信關係

發展局局長甯漢豪今日(6日)發表網誌，介紹工務工程項目採用「新工程合約」(New Engineering Contract-NEC)模式的優勢。發展局表示，「新工程合約」提倡協作文化，透過合約機制，共同解決困難，以減低超支延誤機會。發展局又指，至今已逾500份工務工程合約採用了NEC，超過150份工程合約已經竣工而沒有出現合約糾紛，發展局的工程項目亦獲頒發多個獎項。

甯漢豪在網誌中表示，2009年開始在工務工程項目中推行「新工程合約」模式，提升項目的管理效率和成本效益。發展局表示，工務工程過往採用的傳統合約模式，較着重合約雙方的責任和義務；NEC則提倡協作文化，透過合約機制，推動合約雙方建立互助互信的夥伴關係，共同解決困難，以減低超支延誤機會。

渠務署辦公大樓獲「年度屋宇」大獎

早前，新工程合約2023年度會議暨「Martin Barnes」獎項頒獎禮在英國倫敦舉行，發展局及轄下工務部門獲頒多個獎項及嘉許狀。其中，建築署榮獲「年度屋宇／設施管理項目」（「年度屋宇」）和「年度可持續發展獎」大獎。發展局表示，獲得「年度屋宇」大獎的渠務署辦公大樓。

發展局指，新冠疫情期間，項目部分建築物料及預製件無法按原定時間運抵香港。承建商通過NEC的風險預警機制，向建築署指出有關困難，雙方一起磋商解決方法，最後採用承建商提出的施工取代方案，既可減低成本，保持工程質量，亦避免工程出現延誤。