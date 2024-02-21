發展局3措施加強樓宇維修 利用無人機每年巡查360幢樓宇

本港去年發生多宗塌石屎意外，反映多幢舊樓需要維修。發展局向立法會提供文件，建議推出3項。施，以加強樓宇維修的安排。措施包括於本年首季起，利用無人機等技術，恆常化每年巡查全港360幢樓宇。此外，亦會優化樓字的評分制度，包括涉及樓宇外部構件損毀和三無大廈。最後，局方亦建議加強支援「樓宇更新大行動2.0」的業主或法團的支援。

根據發展局提供的數字顯示，現時符合強制驗樓計劃資格而尚未選為目標樓宇的約有12,000幢，當中符合50年樓齡或以上、50個或以下單位數目的單幢式住宅或綜合用途樓宇約有1,500幢。局方建議，由本年第一季起恆常化特別勘察行動，利用無人機，每年巡查全港360幢樓宇；並利用人工智能技術，使用無人機收集的圖像生成檢驗報告。 局方預計，雨季來臨前可完成三分二的樓宇檢驗，以及進行緊急維修工程。局方發言人稱，上述大廈多分布於油尖旺、深水埗一帶，局會優先處理。局方又稱，如無人機勘察工作順利，不排除適量增加每年的樓宇巡查數目。

改善樓宇評分標準 三無大廈或給較高分數 此外，屋宇署會憑風險評估，每年揀選600幢樓齡30年或以上私樓進行強制驗樓，署方會向總分較高的樓宇發出驗樓通知。發展局建議，優化評分標準或分配分數，如「三無大廈」或因缺乏樓宇管理或保養，而得分較高。另外，針對涉及外部構件的樓宇，亦將得分更多，料今年第二季實施。 至於針對「樓宇更新大行動2.0」，局方提到，現時市建局有為招聘檢驗人員服務提供標準合約文件，將來會訂定一套預設標準，包括檢驗人員基本服務範圍及主要進度指標。局方又指，市建局將會編製符合預先資格查核的檢驗人員和承建商名單，規定申請人必須採用，名單將每年更新，亦會標準化標書評審、及在有需要時介入招標。局方預計業主或法團批出工程合約的時間，將由原來的43個月縮短至最早19個月及最長29個月。