發展有機漁農業 提升糧食自給率 全城有機日節目精彩 優惠折扣買有機產品

由香港有機資源中心（中心）主辦，一年一度的「全城有機日」，將於本星期日（3月3日）假中環遮打花園及遮打道行人專用區舉行。今年有近100間本地有機農場、漁場及有機零售商將會設置攤位，帶來各式有機產品，多個攤位更推出重磅優惠益街坊，大會更安排了一連串精彩節目，包括藝人歌手表演和烹飪示範，歡迎市民大眾前往選購最新鮮最優質的本地有機魚菜和有機產品，還可透過遊戲和工作坊體驗有機生活的樂趣，一家大小歡度愉快星期日。
自2008年起至今，全城有機日已吸引超過40萬人次參與。今年活動以「擁抱有機生活•邁向智慧未來」為主題，宣揚以新科技及可持續發展方向促進有機漁農業發展，並鼓勵市民選購優質有機漁農產品，以行動支持有機漁戶和農戶。
提升糧食自給率 兼顧發展休閒漁農業
香港有機資源中心總監黃煥忠教授指香港主要靠輸入內地糧食，但在疫情期間因防疫封關，令食物供應受影響。「從糧食供應角度考慮，每一個城市都應維持一定糧食自給率，就算遇到天災人禍，糧食供應亦可保持一段日子。」黃教授指中國的城市都有訂立糧食自給率。漁農自然護理署署長梁肇輝早前提到《漁農業可持續發展藍圖》時，亦指出香港要有自己的漁農產品以避免缺糧，更要培育相關的本地專才，可見特區政府確下定決心發展本地漁農業。
黃教授指食用本地有機漁農產品可減少食物碳里程，配合廚餘回收處理再造成有機肥料，更有助香港減低碳排放達5%。他認為香港除需要農地外，亦要土地發展漁業，建議用可持續方法養淡水漁，同時為候鳥提供過冬的理想棲息環境，從而達致雙贏，可增加漁獲並變相減低環保成本。如政府可放寬簡單食物牌照的申請限制，更可以發展休閒漁農業，市民既可接觸大自然，亦可品嘗自己的勞動收獲及為漁農民增加收入。
鼓勵多元農業 實踐城鄉共融
就未來北部都會區發展，政府提到會實現城鄉共融。「城鄉共融不單是於鄉郊發展低密度住宅，以拉近城鄉距離，亦要保存在地特式文化。」黃教授認為城鄉共融要盡量保留農地和魚塘作為緩衝，既可生產糧食，亦有教育、特色文化及休閒旅遊業等作用。除了增加土地發展漁農業外，亦要引入高科技協助增加產量，並鼓勵多元化農業，如發展水耕菜等，做到百花齊放以滿足不同客戶的需要。
「香港有足夠土地發展農業，足以將本地糧食自給率提升至8%至10%。只要土地規劃得宜，讓地主清晰了解農地優先規劃用途，他們會願意將空置農地出租予農戶，增加收入。」黃教授相信配合高科技增加產量，以及相應的政策支持農戶和漁戶，有助增加產量和降低成本，減低蝕本機會，收入得以提高，自然可吸引更多人投入漁農業，甚至可吸引投資者。他並指香港其實有不少人願意投入大自然做農夫，當中以半退休的中年人為主，增加農地亦有助釋放半／退休人士的生產力。
提升產量回報 行業前景看俏
隨著明日大嶼及北部都會區的發展，香港已有足夠土地興建住宅。黃教授指香港要有自己的農地，並要花精力建立有機漁農產品市場，這可參考中國的方式，採用規劃農業和集約耕作、引入投資者、進行市場推廣，因應市場需要調整發展策略，提升農民收入，並引入高科技融入有機耕種以提升產量，使耕種成本下降，從而降低產品售價，可提升有機產品的銷量。農民增加收入，自然會吸引更多人成為有機農民。
為支持香港發展有機漁農業，中心舉辦了有機大使計劃，每年有約800位中學生參與，學生大使會到農場參觀，並學習有機農業和有機產品的知識。中心亦將推出商校合作計劃，於中小學設立農圃，讓同學從小接觸有機漁農的概念，長大後會更易接受價格較高的優良有機產品，甚至可能投身農業。中心更出版了一套四冊的幼稚園教材，免費送給幼稚園，其中一冊正是介紹有機耕作。中心亦為農友開辦不同程度的文憑課程，助他們從基礎到專業，學習有機耕種的知識。黃教授相信，當有機漁農業以企業化營運，長遠會有更好發展。
3月3日中環遮打道「全城有機日」部分優惠情報：
(香港有機資源中心特約)