發展有機漁農業 提升糧食自給率 全城有機日節目精彩 優惠折扣買有機產品

由香港有機資源中心（中心）主辦，一年一度的「全城有機日」，將於本星期日（3月3日）假中環遮打花園及遮打道行人專用區舉行。今年有近100間本地有機農場、漁場及有機零售商將會設置攤位，帶來各式有機產品，多個攤位更推出重磅優惠益街坊，大會更安排了一連串精彩節目，包括藝人歌手表演和烹飪示範，歡迎市民大眾前往選購最新鮮最優質的本地有機魚菜和有機產品，還可透過遊戲和工作坊體驗有機生活的樂趣，一家大小歡度愉快星期日。

自2008年起至今，全城有機日已吸引超過40萬人次參與。今年活動以「擁抱有機生活•邁向智慧未來」為主題，宣揚以新科技及可持續發展方向促進有機漁農業發展，並鼓勵市民選購優質有機漁農產品，以行動支持有機漁戶和農戶。

提升糧食自給率 兼顧發展休閒漁農業

香港有機資源中心總監黃煥忠教授指香港主要靠輸入內地糧食，但在疫情期間因防疫封關，令食物供應受影響。「從糧食供應角度考慮，每一個城市都應維持一定糧食自給率，就算遇到天災人禍，糧食供應亦可保持一段日子。」黃教授指中國的城市都有訂立糧食自給率。漁農自然護理署署長梁肇輝早前提到《漁農業可持續發展藍圖》時，亦指出香港要有自己的漁農產品以避免缺糧，更要培育相關的本地專才，可見特區政府確下定決心發展本地漁農業。

黃教授指食用本地有機漁農產品可減少食物碳里程，配合廚餘回收處理再造成有機肥料，更有助香港減低碳排放達5%。他認為香港除需要農地外，亦要土地發展漁業，建議用可持續方法養淡水漁，同時為候鳥提供過冬的理想棲息環境，從而達致雙贏，可增加漁獲並變相減低環保成本。如政府可放寬簡單食物牌照的申請限制，更可以發展休閒漁農業，市民既可接觸大自然，亦可品嘗自己的勞動收獲及為漁農民增加收入。