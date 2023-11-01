發展物流業 加強現代化智慧化 4年推4地 發展多層式物流設施

貿易及物流運輸業為香港經濟支柱之一，運輸及物流局昨日公布《現代物流發展行動綱領》，提出8大策略及24項建議行動；當中透露已在葵青區貨櫃碼頭周邊，物色具發展潛力的物流用地；計劃由2024至2027年，定期推出共4幅物流用地，共佔19公頃，供業界發展多層式物流綜合大樓。綱領亦指出，政府已在北部都會區預留共約37公頃土地作現代物流圈，運輸及物流局今年起會聯同相關政策局及部門，在北部都會區規劃更多物流用地。

綱領提到將推動行業朝智慧化，現代化、綠色及可持續化、國際化及便利化的高質量發展，更好裝備香港物流業面對市場情況，鞏固及提升香港作為國際物流樞紐的優勢。

運輸及物流局長林世雄表示，北部都會區約37公頃土地作現 代物流圈，包括在新界北新市鎮及文錦渡、粉嶺北、新田/落馬洲、洪水橋/厦村和擬龍鼓灘填海區域；物流圈包括現代化運輸、配送、倉儲、搬運、包裝設備物等物流基建設施。當局今年內與相關政策局開展規劃和研究，預計2025年公布結果。

至於37公頃土地具體用途和分工，林世雄表示，物流業中有裝卸、加工等不同環節，對用地需求各有不同，如近口岸位置會集中跨境運輸；另外亦有金融和保險等輔助性質行業，現時難以細分。他又相信即使物流圈分區發展，也可以達到「群聚效應」。

物流業每年需6,500名額外人手

至於人手方面，林世雄稱按現時流失率計，物流業每年需要約6,500名額外人手，當中九成屬於文員或操作級別。當局會透過加強培訓和推動行業數碼化，及建立香港物流業專業化形象，吸引年輕人入行。另外，「第三方物流服務供應商資助先導計劃」會在今年內會優化及恆常化，並透過「培訓基金」提供現代及智慧物流培訓和課程，推動行業數碼化。