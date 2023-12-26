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2023-12-26 21:05:51

發改委倡更多陸路管制站24小時通關　議員建議香園圍分階段延長時間

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有議員建議香園圍管制站可分階段擴展至24小時通關。(資料圖片)

有議員建議香園圍管制站可分階段擴展至24小時通關。(資料圖片)

國家發改委發布《粵港澳大灣區國際一流營商環境建設三年行動計劃》，冀透過多項措施提升大灣區市場一體化水平和國際競爭力。《行動計劃》提出要在更多本港和澳門與內地的管制站實施「一地兩檢」、「合作查驗、一次放行」等通關模式，以及推動更多管制站24小時通關。

深圳灣管制站目前並非全日開放。(資料圖片／林俊源攝) 落馬洲支線管制站延長開放時間的同時，需要考慮有足夠鐵路維修保養時間。(資料圖片) 落馬洲支線管制站目前並非全日開放。(資料圖片) 港珠澳大橋現時全日24小時開放。(資料圖片／陳奕釗攝) 劉國勳建議部分陸路管制站應延長開放時間。(資料圖片)

《計劃》促提升跨境通關便利程度

《計劃》又指，需要不斷完善「港車北上」、「澳車北上」政策，讓更多符合條件的港澳私家車毋須配額，便可多次經港珠澳大橋口岸進出廣東省。《計劃》同時指出要提升跨境通關便利程度，包括為持有香港或澳門永久居民身份證、需要來往大灣區9個城市洽談商務、開展科學、教育、文化和衞生交流活動的外國人，提供辦理長期簽證的便利。

本港陸路管制站當中，目前只有連接深圳皇崗口岸的落馬洲管制站，以及港珠澳大橋24小時通關。民建聯立法會議員劉國勳建議，規劃上屬於全日通關的香園圍管制站，可先延長開放時間至凌晨零時，及後進一步延長至全日開放。至於有鐵路連接的羅湖和落馬洲支線管制站，他認為亦可先把開放時間統一為凌晨零時，然後在確保鐵路有足夠維修保養的時間下，研究在周六、日及公眾假期延長開放至凌晨2時

劉國勳料「合作查驗」可加快旅客通關

劉國勳又稱，早前與保安局商討延長通關時間建議時，對方解釋主要受人手限制。他相信，實施「合作查驗、一次放行」通關模式，可以加快處理旅客通關程序，長遠更可透過「一次過檢、無感通關」模式，把通關流程一體化，即合併安檢和海關查驗，並利用科技令通關智能化，進一步突破24小時通關的人手限制。

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