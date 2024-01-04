發現維港5處重要底棲生境 蘊35種珊瑚

提起珊瑚可能不少人會想到馬爾代夫、澳洲的黃金海岸等潛水勝地，香港維港海內則只能是一潭死水？城大研究發現，維港有5個重要的底棲生境位置，蘊藏35種固著表棲生物物種(即珊瑚)；面積最大的底棲生境位於佛堂洲，約10.42公頃，相當於14.6個標準足球場，並在佛堂洲地區首次在維港發現高密度扇貝。研究學者指，結果反映維港有豐富的生物多樣性，底棲生境的恢復潛力及海洋生態系修復的可能性。
提起珊瑚可能不少人會想到馬爾代夫、澳洲的黃金海岸等潛水勝地，香港維港海內則只能是一潭死水？城大研究發現，維港有5個重要的底棲生境位置，蘊藏35種固著表棲生物物種(即珊瑚)；面積最大的底棲生境位於佛堂洲，約10.42公頃，相當於14.6個標準足球場，並在佛堂洲地區首次在維港發現高密度扇貝。研究學者指，結果反映維港有豐富的生物多樣性，底棲生境的恢復潛力及海洋生態系修復的可能性。
佛堂洲首現高密度扇貝
研究又發現高達35種珊瑚物種，包括4種黑珊瑚物種、16種石珊瑚物種和15種八放珊瑚物種，更在佛堂洲地區首次在維港發現高密度扇貝，以及觀察到雙尾管海龍和青高海牛等標誌性的海洋生物。
參與項目的城大海洋污染國家重點實驗室研究助理鍾子浩稱，維港是過渡性海洋區域，會受珠江河口影響，帶來較大量的沉積物或懸浮物，目前水質不算特別清澈，仍屬正常狀態，出現在深水和混濁地方發現較少依賴陽光進行光合作用的珊瑚；今次在維港錄到4至5種的硬珊瑚，過往只在較乾淨的水質如西貢或東北水域才能發現到。研究結果凸顯海港地區底棲生境的恢復潛力及修復海洋生態系統的可能性。
對於3年疫情、經濟活動大減，是否增加海洋生物主因，負責項目的城大海洋污染國家重點實驗室副主任陳荔指，生態無法於兩三年內完成修復，相信主要是淨化海港計劃的效果。
陳荔表示，研究運用多種技術，發展出一套近岸海底棲地測繪技術，透過圖片和地形繪製出海底棲地實景生境地圖，再結合水下地理信息系統創建海底生境的三維空間分布。未來計劃利用水底機械人、潛水員、無人船等再作全面調查，及設立網頁向公眾公布地圖，希望喚起社會保育意識。實驗室主任梁美儀補充，團隊也將透過海事處發放信息給船主，避免在珊瑚豐盛的地方「落錨」，傷害珊瑚，並相信底棲地圖亦能助政府管理及盡量避免於珊瑚群落的地方填海或做工程。