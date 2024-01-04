發現維港5處重要底棲生境 蘊35種珊瑚

提起珊瑚可能不少人會想到馬爾代夫、澳洲的黃金海岸等潛水勝地，香港維港海內則只能是一潭死水？城大研究發現，維港有5個重要的底棲生境位置，蘊藏35種固著表棲生物物種(即珊瑚)；面積最大的底棲生境位於佛堂洲，約10.42公頃，相當於14.6個標準足球場，並在佛堂洲地區首次在維港發現高密度扇貝。研究學者指，結果反映維港有豐富的生物多樣性，底棲生境的恢復潛力及海洋生態系修復的可能性。

提起珊瑚可能不少人會想到馬爾代夫、澳洲的黃金海岸等潛水勝地，香港維港海內則只能是一潭死水？城大研究發現，維港有5個重要的底棲生境位置，蘊藏35種固著表棲生物物種(即珊瑚)；面積最大的底棲生境位於佛堂洲，約10.42公頃，相當於14.6個標準足球場，並在佛堂洲地區首次在維港發現高密度扇貝。研究學者指，結果反映維港有豐富的生物多樣性，底棲生境的恢復潛力及海洋生態系修復的可能性。