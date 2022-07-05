發現12具疑似船員遺體 逾十人失蹤 內地救起一船員 累計4人生還

內地工程船「福景001」上周六遇颱風後斷成兩截，繼日前香港政府飛行服務隊救起3名船員，昨再傳來好消息，廣東省海上搜救中心亦救起1名船員，令獲救船員增至4人；另昨午打撈到12具懷疑失蹤船員的遺體，仍有10多名船員下落未明。當局的搜救行動繼續，範圍正不斷擴大。政府飛行服務隊亦指，按照過去經驗，仍有機會找到生還者，所以不會放棄搜救。

廣東省海上搜救中心發布，海軍162艦，即「南寧號」導彈驅逐艦於昨晨5時14分，在沉船地點西南方約90公里救起1名失蹤船員。當局稱，該名船員為工程船的甲板工，已在海面漂浮超過40小時，沒有補給，被發現時穿著救生衣，身體狀況良好，僅為著涼，已安排登岸，並能與醫務人員對答交流。

另內地救援人員於下午3時許，在距離沉船地點西南50海里附近區域，發現並打撈起12具疑似失蹤船員的遺體，相關部門正加緊核對身份。

香港昨派2架次定翼機 未有發現

廣東、福建及香港昨共出動7架飛機、240多艘船艇及近500艘漁船，在岸灘、近岸和近海範圍展開大規模搜索。其中香港政府飛行服務隊昨派出兩架次定翼機協助搜索失蹤船員，由首日參與搜救至今已搜索2,900平方海里，但昨只在海面見到一些救生衣等雜物，未有特別發現，行動在晚上7時結束。服務隊今會續與海上救援協調中心協調，再派出定翼機搜索。

飛行服務隊一級機師李嘉榮表示，按照過去經驗，仍有機會找到生還者，所以不會放棄搜救。惟他補充，現場風向不斷轉變，即使海上救援協調中心的電腦亦難以準確計算失蹤船員可能出現的位置。

專家：錨鏈或因風力水速 拉扯至斷裂

香港工程師學會機械、輪機造船及化工分部前主席司徒家成在接受電台訪問時估計，涉事船隻在風力和水速影響下，錨鏈拉扯到達斷裂點；若協助調整船隻平衡的主機未發揮作用，便會導致船隻翻側。

他又認為，涉事船員落到海面後有可能被海浪拋高，所以多無法游泳。惟香港海員工會主席張世添則指，船員若穿上保溫衣，人浮在水上或可堅持到數天，沒東西吃也問題不大，但有機會出現脫水、低溫症等情況。