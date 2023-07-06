發短訊抽查市民領消費券是否合資格 政府澄清不會因3日內不覆即取消

2023年第二期2,000元消費券將於本月16日發放，為確認市民符合在港居住的資格，政府將向市民發短訊抽查，並要求市民在3天內致電秘書處或承辦商。其後一度傳出市民在3日內不回覆將被取消資格，政府發言人澄清，指若秘書處或承辦商未獲市民3日內回覆，會再次發出短訊及致電聯絡市民，只要按時回覆並提交相關證明文件，秘書處會安排盡快補發消費券。

財經事務及庫務局首席助理秘書長莊國民昨(4日)在電台節目上表示，政府將以短訊抽查市民是否在港居住，以符合領取資格；透露政府近日已向部分市民發放相關短訊，要求在3天內致電秘書處或承辦商，職員會在電話中解釋抽查原因及安排，但強調不會要求市民在電話中提交個人資料，獲抽查的市民須以電郵或親身到秘書處提交資料。若市民最終無任何回應，由於職員核實不到資料或確認資格，會以短訊通知不符合領取資格。若符合資格的市民領取不到消費券，可聯絡秘書處補交資料後補發。

就一度傳出市民收到短訊後3日內不回覆或喪失領取消費券的資格，政府發言人昨午澄清，若秘書處或承辦商未獲回覆，會再次發出短訊及致電聯絡市民，只要按時回覆並提交相關證明文件，秘書處會安排盡快補發消費券。

市民如對收到的電話或短訊真確性有懷疑，或想查詢登記的審核情況，可致電計劃熱線18 5000。發言人再次提醒市民，如收到有關消費券計劃的來電或短訊，應留意事項︰包括致電登記人時不會播放電話錄音；發放的短訊不會附有連結；不會向登記人直接索取個人資料；以及只會通過相關特定電話號碼致電或發出短訊。