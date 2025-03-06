發表煽動文字囚40個月 「快必」譚得志上訴遭終院駁回

人民力量前副主席譚得志「快必」於2020年多次在街站叫喊「光時」等口號，經審訊後被裁定7項發表煽動文字等共11罪成，判監40個月及罰款5000元。譚得志上訴至終審法院，5名終院法官頒下判詞，一致駁回上訴。

案件由終院首席法官張舉能、常任法官李義、霍兆剛、林文瀚及非常任法官陳兆愷5名本地法官審理。譚得志希望終審法院詮釋，包括控方是否需要證明被告人具有煽惑暴力或擾亂公共秩序的意圖，以及現已廢除的《刑事罪行條例》第9及10條所訂明的煽動罪，是否屬於必須在高等法院原訟法庭由法官和陪審團審理的可公訴罪行。