發鈔銀行下周二開放預約換新鈔 金管局：銀行將確保供應

蛇年將至，大家都要開始準備新鈔封利是。金融管理局及三間發鈔銀行宣布今年換鈔安排，三間銀行的分行將於本月14日至28日期間，提供新鈔及「迎新鈔」供市民兌換，並在下周二(7日)起開始網上預約；換鈔服務期間各分行推出不同便利措施，包括增設額外營業時段、人流管理措施等。金管局提醒市民，銀行會確保整個服務期間的新鈔及「迎新鈔」供應，市民毋須急於服務開始首數天兌換。

滙豐銀行、渣打銀行香港及中銀香港三間發鈔銀行昨宣布，旗下分行將於1月14日至28日期間，提供新鈔及「迎新鈔」(即雖舊仍簇新的鈔票)供市民兌換。為確保市民換鈔過程順暢，三間銀行將於下周二起開放網上預約新鈔兌換服務，其中渣打銀行把名額增加25%應付需求。

至於正式換鈔服務，三銀行全線分行首三天會提早1小時，於上午8時開始營業。分行在上午8時至9時時段，全部櫃位會被劃分作兌換新鈔，另外分行亦將實施人流管理及派籌登記，市民毋須在分行外輪候。

自動櫃員機「迎新鈔」提款

三間發鈔銀行各自亦推出不同便利措施，如滙豐本月14至20日期間會再次實施自動櫃員機「迎新鈔」提款服務，旺角、觀塘及屯門市廣場分行的理財易中心、以及三間覆蓋全港18個公共屋村的流動銀行將提供相關服務，流動銀行的自動櫃員機將提供港幣20元及50元「迎新鈔」，每次最多只能提取40張鈔票。

渣打銀行個別分行則特設長者專屬櫃位及關愛座，方便有需要人士。而中銀就在各分行(銀行服務中心、保管箱服務中心、中區分行、機場暢達路分行及荃新天地分行除外)設有兌換新鈔專窗，以及提供總值港幣3,000元的「新鈔標準裝」，包括100張港幣20元及20張港幣50元新鈔供市民兌換。