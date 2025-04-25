白居二攪珠出爐 超額認購4.6倍 黃碧如稱視乎市場反應調整青年配額

新一期「白居二」的攪珠結果昨出爐，首10個號碼依次為49、35、39、85、77、76、32、21、38、24。今期「白居二」共收逾3.4萬份申請，超額認購4.6倍，其中屬「青年計劃」申請者佔八成。房委會資助房屋小組委員會主席黃碧如表示，是次申請熱烈，尤其是「青年計劃」的數字，反映青年對資助房屋需求懇切；會視乎市場反應再檢討會否增加針對青年的配額。
黃碧如表示，是次「白居二」申請反應熱烈，尤其是青年申請者，資助房屋需求非常殷切。對於今次申請數目較以往少，黃碧如回應指，有別以往，今次的申請並非與居屋一併申請，故不適宜把兩者作直接比較。她續指，申請數目受很多因素影響，包括市場氣氛、個人經濟狀況、利率走勢等；又指買樓對很多人而言屬於人生大事，需要審慎考慮，而住房亦是剛性需要，各人或有自身考慮。
對於會否考慮增加「青年計劃」的配額，黃碧如指，房委會在編配4,500個一般配額時，會包含青年申請者在內，如他們抽中的次序較前，已可獲編配；而在編配1,500個「青年計劃」配額時，是針對一般配額未獲分配的青年申請者。日後會否增加青年配額，要視乎今次市場反應再作檢討。
預計今年第三或四季發出批准信
攪珠結果已上載於房委會和房屋署的指定網站。網上遞交申請的申請者會於攪珠儀式完成後陸續收到電郵通知攪珠結果。各申請類別經電腦按攪珠結果隨機排列的次序，則會於今日上載至指定網站，同時會在樂富房委會客戶服務中心、房委會及房協轄下的屋邨辦事處等地展示。申請者亦可致電查詢。房委會會依次序發信或電郵，邀請申請者於指定期限內交回相關文件，以核實是否符合申請資格。房委會預計會於今年第三或四季向成功申請者發出批准信；批准信持有人可在指定日期內，向房委會或房協申請「購買資格證明書」。