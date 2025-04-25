白居二攪珠出爐 超額認購4.6倍 黃碧如稱視乎市場反應調整青年配額

新一期「白居二」的攪珠結果昨出爐，首10個號碼依次為49、35、39、85、77、76、32、21、38、24。今期「白居二」共收逾3.4萬份申請，超額認購4.6倍，其中屬「青年計劃」申請者佔八成。房委會資助房屋小組委員會主席黃碧如表示，是次申請熱烈，尤其是「青年計劃」的數字，反映青年對資助房屋需求懇切；會視乎市場反應再檢討會否增加針對青年的配額。

黃碧如表示，是次「白居二」申請反應熱烈，尤其是青年申請者，資助房屋需求非常殷切。對於今次申請數目較以往少，黃碧如回應指，有別以往，今次的申請並非與居屋一併申請，故不適宜把兩者作直接比較。她續指，申請數目受很多因素影響，包括市場氣氛、個人經濟狀況、利率走勢等；又指買樓對很多人而言屬於人生大事，需要審慎考慮，而住房亦是剛性需要，各人或有自身考慮。