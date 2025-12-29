白居二2024｜房委會向成功申請者多發一批批准信 確保配額用盡

房委會10月份已向「白居二2024」成功通過詳細資格審核的申請者發出批准信及確認書，由於部分申請者獲得配額後，沒有在指定六個星期內申請購買資格證明書，故房委會決定就未使用的配額按抽籤先後次序，多發出一批批准信予成功申請者。

房委會表示，房委會資助房屋小組委員會今年11月通過一系列措施，鼓勵市民循房屋階梯上進上流，當中包括優化白居二安排。房委會注意到，部分「白居二2024」申請者在10月成功獲得配額後，並沒有在指定6個星期內申請購買資格證明書，以便在第二市場購買尚未繳付補價的單位。為讓「白居二2024」的配額得以盡用，房委會決定就未使用的配額按抽籤先後次序，多發出一批批准信予成功申請者。此外，任何未用盡的家庭配額將撥予一人申請者，此安排與一手資助出售單位銷售計劃的做法一致。



每名成功獲得配額的申請者將獲發一封批准信及兩封確認書。這兩封確認書分別適用於房委會居屋第二市場的單位，以及及房協住宅發售計劃第二市場的單位。在批准信發出日期起計6個星期內，批准信持有人可向房委會及／或房協分別遞交確認書以申領購買資格證明書，以便在房委會居屋第二市場或房協住宅發售計劃第二市場購買一個尚未繳付補價的單位。



購買資格證明書由發出當日起計有效12個月，有效期屆滿後不會獲得延期。購買資格證明書的持有人在簽署臨時買賣合約後，須向房委會或房協申請提名信，以完成交易。申請者及名列申請表的家庭成員由遞交申請直至簽訂臨時買賣合約當日仍須符合「白居二2024」的申請資格。此外，資助出售單位必須由業主及名列購買該單位的申請表上的全部家庭成員居住。



