白撞信息撒網設假交易App陷阱 10月投資騙案急增24% 單一失款最高逾7800萬

近日投資騙案再現上升趨勢！警方今年首9個月合共接獲近3,500宗網上投資騙案，損失金額達22億，兩項數字均按年下跌近兩成；惟警方留意到，相關騙案在10月份有上升趨勢，錄得逾380宗，較9月急增超過兩成。最大單一損失金額達7,800萬元。另外，警方近日亦發現有騙徒冒認警方反詐騙協調中心人員騙取錢財，提醒市民提高警覺。 警方數字顯示，今年首9個月共接獲3,468宗網上投資騙案，比去年同期下跌近兩成；損失金額達22億元，較去年同期下跌近兩成。然而，警方發現近月投資騙案有上升趨勢，9月份錄得312宗，10月則逾380宗，上升24%。商業罪案調查科反詐騙協調中心高級督察溫璧而表示，近四成騙案涉及金融投資，三成半涉及虛擬資產。在接觸受害人的途徑方面，近六成受害人透過即時通訊軟件初次與騙徒接觸；另有三成則透過社交媒體詐騙廣告。騙徒的手法與過往相似，透過白撞信息接觸受害人，再遊說受害人參與虛假的投資計劃。

K小姐任職地產文員，今年9月她在社交媒體收到客人的租樓查詢，表示要來港工作，希望了解租樓資訊，並相約看樓盤。對方聲稱是虛擬貨幣公司員工，又向K小姐透露自己的私人事情，以獲得信任。其後騙徒向K小姐介紹公司的架構和相關的投資產品，誘使K小姐按下連結，透過虛假的應用程式投資。K小姐憶述，當時帳面獲利5至6萬元，曾兩次提取1,000元，但當要提取1萬元時卻未能成功。她隨後聯絡客服，對方要求她提交保證金才可提取，否則便有司法人員上門。最終K小姐損失23萬元。

溫璧而提醒市民，對於一些聲稱高回報的投資資訊，市民要多加提防。此外，若然對方提供了網站，應要檢查是否近期建立。投資者及理財教育委員會投資者教育及協作關係總監楊蔚怡提醒，近年虛擬資產投資比率呈上升趨勢，提醒市民投資前應先了解相關產品的特性和風險，切勿依賴網上資訊。 虛擬貨幣公司主管視像通話遭盜密碼 至於最大單一損失金額高達7,847萬元，案件發生在今年1月，騙徒透過白撞信息，接觸到一位現年38歲、任職虛擬貨幣公司主管的女士。當女主管進入一個虛假應用程式，與騙徒視像通話期間，曾輸入電子錢包帳號及密碼，因為她曾按下分享熒幕的按鈕，令騙徒得悉其電子錢包的密碼，最終被轉走所有金錢。