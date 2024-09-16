白樓活化成國史教育中心明年動工　工人死難紀念碑原址保留

青山公路汀九段的三級歷史建築白樓將改為「國史教育中心悠悠館」，料於2026年啟用，現位於白樓的機場核心計劃展覽中心將於今年底停運，明年上半年開展活化工程，發展局將原址保留展覽中心外豎立的「香港工人死難紀念碑」，紀念興建香港國際機場時殉職的工人，而其餘展品則會研究交予合適的政府部門或機構保存。
位於青山公路汀九段的白樓建於1930年代，屬三級歷史建築，白樓早前被納入發展局「活化歷史建築伙伴計劃」第六期，並選定國史教育（香港）有限公司，將白樓活化為「國史教育中心悠悠館」，據今年6月公布，活化項目將於2026年啟用。
展覽停辦展品交部門或機構
白樓自1995年起作為機場核心計劃展覽中心，供前新機場工程統籌署介紹即將啟用的赤鱲角香港國際機場核心工程計劃，1998年後由民政處營運及管理。民政處宣布，為配合活化工程，民政處將於今年12月31日起結束營運展覽中心，包括中心內的觀景台及中心外的花園，中心內的展品則會研究轉交合適的政府部門或機構保存。而中心外紀念興建新香港國際機場時殉職工人的「香港工人死難紀念碑」，則會獲發展局原址保留。
發展局於明年1月1日起會維持建築物的室外範圍、洗手間和飲水設施向公眾開放，並預計活化工程最早於明年上半年展開，屆時整個建築物範圍則會關閉。
根據資料，白樓曾是著名印度商人律敦治的私人住宅，律敦治曾建立律敦治療養院、香港防癆心臟及胸病協會，至1973年政府向律敦治家族購入白樓，時任財政司夏鼎基亦曾入住。至1995年，白樓被改作為機場核心計劃展覽中心，開放予公眾人士參觀。