白樓活化成國史教育中心明年動工　工人死難紀念碑原址保留

青山公路汀九段的三級歷史建築白樓將改為「國史教育中心悠悠館」，料於2026年啟用，現位於白樓的機場核心計劃展覽中心將於今年底停運，明年上半年開展活化工程，發展局將原址保留展覽中心外豎立的「香港工人死難紀念碑」，紀念興建香港國際機場時殉職的工人，而其餘展品則會研究交予合適的政府部門或機構保存。

位於青山公路汀九段的白樓建於1930年代，屬三級歷史建築，白樓早前被納入發展局「活化歷史建築伙伴計劃」第六期，並選定國史教育（香港）有限公司，將白樓活化為「國史教育中心悠悠館」，據今年6月公布，活化項目將於2026年啟用。