白韞六卸任前最後一篇隨筆 稱港反貪表現受國際肯定

廉政專員白韞六發表卸任前最後一篇專員隨筆，並提到很榮幸能夠在過去10年出任廉政專員，並感謝同事給予他的協助與支持，他強調香港反貪表現評級獲國際肯定，期望社會更珍惜廉潔法治。

白韞六表示，香港在過去幾年面對連番挑戰，在社會愈趨政治化的環境下，廉署工作亦不時被質疑。面對國際及本地各種無理抨擊，他和同事無畏無懼，堅守崗位，以專業態度向全港市民及國際社會展現堅決守護廉潔的決心，而香港的反貪表現評級在艱難環境中繼續得到國際社會肯定，各種抨擊可謂不攻自破。他期盼香港社會今後更珍惜香港引以為傲的核心價值，即廉潔和法治，令香港可以繼續穩步向前。

香港是全球最廉潔城市之一

他又指，自回歸以來，香港的貪污一直有效受控，更繼續成為全球最廉潔的城市之一，並指香港社會得以長期維持廉潔，市民大眾的支持至為關鍵。他指，廉署一直與社會各界夥伴緊密合作，並透過全港大型倡廉和地區活動、防貪講座及社交媒體等，把廉潔信息靈活有效地傳遞至社區每個角落，提高市民反貪意識。

白韞六最後提到，自己卸任在即，十分榮幸能夠在過去10年出任廉政專員，感謝同事給予的協助與支持，又指香港廉潔情況不斷提升，亦獲得國際社會很高的評價，令人引以自豪，希望香港市民珍惜得來不易的成果，並繼續支持廉署的工作。他深信在新一任廉政專員的帶領下，廉署會繼續與市民共同守護香港的廉潔文化。