百人晚宴童軍總會與餐廳否認控罪　主角及童軍高層獲撤控

去年本地第4波疫情期間，童軍總會高層余煥懷在童軍總會筵開34席的榮休晚宴，事件的主角余煥懷與其中一名童軍高層獲徹銷控罪，而同為被告的童軍總會以及涉事酒家則否認控罪，另一名童軍高層梁婉冰就已繳交限聚令罰款，並自簽1,500元及守行為15個月。

案件發生在去年4月10日，正席本地第4波的疫情。童軍總會高層被揭發在香港童軍中心內的酒家，筵開34席晚宴賀余煥懷榮休，事後當局對童軍總會、涉案酒家及5名人士，包括主角余煥懷在內違反防疫規例。案件今日(6日)在九龍城裁判法院提訊，其中控方撤回對余煥懷及一名童軍高層的傳票控罪，而負責統籌的高層梁婉冰亦因為已繳交罰款及自簽守行為，獲暫委裁判官接納處理。

料明年1月開審

至於被控違反合格證明書的條件的童軍總會及酒家，以及違反防疫條例第599G章的酒家及其餘人士，皆否認控罪。案件將在明年1月9日開審。

案情指，民政事務總署的牌照事務處於報章上知悉，在去年4月10日，於童軍總會內的「粵品匯」酒家，曾舉辦多人宴會，涉嫌違反第599G章。牌照事務督察在2日後聯同食環署人員進行巡查，檢取有關的會員名冊及收據。並從閉路電視的片段顯示，有關宴會的參與者超過當時規定的20人，並且有多於4人一桌。而梁婉冰曾到與不同餐桌的食客談話，涉事的兩張賬單收據亦印有梁的名字，而梁以信用卡支付款項，認為梁在宴會上擔任統籌和組織的角色。