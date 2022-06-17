百佳推50周年限量禮品 黃老太現珍藏版禮券

今年百佳踏入50周年，為慶祝百佳50歲生日，誠邀今年亦將踏入50歲的「百變天后」鄭秀文擔任50周年Chill級市場Mi姐，一同慶賀金禧紀念，並推出5大優惠，包括：50周年限量產品、50周年限量版禮品換購活動、迪士尼米奇老鼠電子印花換購活動、50周年限量珍藏版禮券套裝及50周年珍藏版50元禮券。

百佳代表人物黃老太驚喜現身

其中50周年限量珍藏版禮券套裝是450套內有6張50元禮券的文件夾套裝，每張以不同年代的百佳歷史里程為題材，分為「代表人物黃老太」、「早期百佳店舖」、「精明眼」、「食品安全」、「易賞錢」、「流動應用程式」，憑易賞錢VIP會員可以380元購買。

至於特別珍藏版50元禮券亦會於全港百佳超級市場發售，禮券設計包括早期百佳元素，當中有精明眼、代表人物黃老太、百佳店舖為設計題材。

推出迪士尼米奇產品

另外，50周年限量產品包括口罩、盒裝面紙、梳打水、健康飲品等產品，於全港百佳超級市場發售；迪士尼米奇老鼠電子印花可換購一系列米奇老鼠郊遊用品，包括米奇帳篷、米奇縮骨遮、米奇保溫瓶、米奇保溫壺、米奇浴袍、米奇毛巾、米奇摺疊椅、米奇公仔連購物袋、米奇收納箱連貼紙、米奇野餐墊，米奇水勺及米奇太陽帽。

另外，由今日（17日）起，易賞錢會員買滿138元，可加19.9元換「百佳x Majorette 50周年」限量版合金貨車或輕型貨車一輛。