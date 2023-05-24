百佳網店推膠樽上門回收計劃 滿18個可換種植套裝

膠樽回收，放在街上的回收箱便可？有否想過用完的膠樽亦可再生，成為新產品？為推動可持續發展，百佳超級市場與花王香港合作，推動 「回塑 · 重新給膠樽新生命」回收計劃 ，以便捷的方法，讓顧客在PNS網購下單後，於送貨時將用過並已清洗乾淨的膠樽，交給PNS網購物流團隊。顧客可將任何品牌的衣物清洗及護理、家居清潔、洗潔精、頭髮護理、面部及身體護理產品的膠樽「Return」給PNS網購的送貨員，膠樽會暫存於PNS貨倉，由指定的供應商回收，之後會進行分類、切割、清洗等程序，製成其他產品，例如「再生花盆」，為膠樽重塑生命。

是次回收計劃將由回收商The Loops及塑膠升級再造機構Gaau1 Up佰事得設計工作室處理膠廢料和再造塑膠，讓它們重新成為有價值的新產品。另外，計劃亦得到長春社的支持，為「再生花盆」增添青葙花種子和泥土，製作重「塑」生命種植套裝，透過PNS網購，送給參加此計劃的顧客手上。

參加方法及詳情

有意參加「回塑‧重新給膠樽新生命」回收計劃的顧客，可於今年5月25日至12月31日期間於PNS網購送貨時，將任何品牌的衣物清洗及護理、家居清潔、洗潔精、頭髮護理、面部及身體護理產品的膠樽交給PNS網購的送貨員，每次回收3個膠樽，就可以獲得「回塑 · 重新給膠樽新生命」易賞錢電子印花1個。 集齊6個電子印花就可以換取重「塑」生命種植套裝、花王$50電子優惠券1張及 百佳$50電子優惠券1張，詳情可參閱百佳網店。