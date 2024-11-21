百佳超市進口美國甘筍疑受大腸桿菌污染 食安中心籲不要食用

百佳超級市場進口的美國Bunny Luv一款預先包裝甘筍，可能受O121型產志賀毒素大腸桿菌污染，進口商已下架及停售，並展開回收。食物環境衞生署食物安全中心(食安中心)呼籲市民不要食用，業界應立即停止使用或出售。 (網上圖片)

美國近日報告一宗與包裝有機甘筍爆發O121型大腸桿菌感染，導致18州有39人感染、1人死亡及15人入院，受污染的產品來自當地品牌Grimmway Farms，貨物已下架。該牌子的其他產品曾於本港超市發售。 美18州39人感染 1人死亡 百佳超級市場進口的美國Bunny Luv一款預先包裝甘筍，可能受O121型產志賀毒素大腸桿菌污染，進口商已下架及停售，並展開回收。食物環境衞生署食物安全中心(食安中心)呼籲市民不要食用，業界應立即停止使用或出售。

懷疑有問題的產品名稱為Organic Whole Carrots，生產商為Grimmway Farms，每包兩磅重，8月23日起在百佳、Taste、Fusion及Great超級市場出售。

食安中心指出，美國食物及藥物管理局早前發出通告，指有關產品可能受大腸桿菌污染，正在當地進行回收。中心得悉事件後，隨即聯絡本地進口商跟進，初步調查發現進口商曾進口相關受影響產品。為審慎起見，該進口商已按中心指示將受影響產品下架及停售，並展開回收。市民可於辦公時間致電進口商的熱線26068658查詢回收事宜。中心會繼續跟進事件和採取適當行動。調查仍然繼續。 部分大腸桿菌的菌株例如O121型大腸桿菌，會透過產生志賀毒素而令人致病，這些細菌被稱為產志賀毒素大腸桿菌。產志賀毒素大腸桿菌是經由口糞途徑傳播，而進食受污染的食物、飲用受污染的水，或直接接觸帶有該菌的動物是常見的感染途徑。另外，如人們忽略個人衞生，此病菌亦可經由口糞途徑在人與人之間傳播。受影響的人可能會出現腹痛、水狀腹瀉，甚至帶血腹瀉。有些患者可能會發燒和嘔吐。部分受感染的人可能會有腸出血及嚴重併發症如溶血尿毒症。大腸桿菌包括產志賀毒素大腸桿菌不能在高溫下生存，徹底煮熟食物即可消滅大腸桿菌。

