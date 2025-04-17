百分百擔保貸款｜ 轉賬造假數呃2000萬警拘6人　Channel C母公司涉案

警方於昨日(16日)進行代號為「擊築」的行動，以「詐騙」及「串謀詐騙」拘捕3男3女，年齡介乎29至45歲當中兩人為夫妻關係，涉及4間詐騙政府「百分百擔保特惠貸款」的公司，詐騙金額超過2,000萬港元。人員在搜查涉案公司辦公室、被捕人住所時，檢獲銀行文件、銀行卡、支票簿及電子設備。

調查發現，其中兩間公司的董事代表公司申請貸款。有被補人持續3個月以其註冊的其他關連公司的銀行帳戶，轉賬予申請貸款的公司，以誇大營業額，其後停止轉賬令營業額下跌超過三成，以達到符合申請計劃中的貸款條件，而這些轉賬並不涉及實際營運。另外兩間公司的董事，在申請文件中有偽造的銀行月結單及出入賬紀錄，令人以為有實質營運。