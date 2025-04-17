百分百擔保貸款｜ 轉賬造假數呃2000萬警拘6人　Channel C母公司涉案

警方於昨日(16日)進行代號為「擊築」的行動，以「詐騙」及「串謀詐騙」拘捕3男3女，年齡介乎29至45歲當中兩人為夫妻關係，涉及4間詐騙政府「百分百擔保特惠貸款」的公司，詐騙金額超過2,000萬港元。人員在搜查涉案公司辦公室、被捕人住所時，檢獲銀行文件、銀行卡、支票簿及電子設備。
調查發現，其中兩間公司的董事代表公司申請貸款。有被補人持續3個月以其註冊的其他關連公司的銀行帳戶，轉賬予申請貸款的公司，以誇大營業額，其後停止轉賬令營業額下跌超過三成，以達到符合申請計劃中的貸款條件，而這些轉賬並不涉及實際營運。另外兩間公司的董事，在申請文件中有偽造的銀行月結單及出入賬紀錄，令人以為有實質營運。
涉案4間公司業務性質包括媒體製作、物流、科技及工程等。其中一間公司涉詐騙達900萬，其餘3間公司分別詐騙300多萬。據了解，4間涉案公司分別為萬佳技術工程有限公司、納爾科技有限公司、Artview Media Production，以及臥龍科技顧問有限公司。行動中涉詐騙金額最高的公司為Artview Media Production，該公司旗下主要業務是營運本地網上媒體Channel C。公開資料顯示，Channel C多次傳出入不敷支，曾在2023年呼籲讀者付費訂閱及在網上眾籌。
短時間內提走貸款
警方指，4間公司都成功申請貸款，並於短時間內以現金提走，有部份轉賬到被捕人私人賬戶或其他公司戶口。該些公司至今仍然營運中，至於關連公司是旨在處理有關轉帳，還是受僱處理，仍有待進一步調查，亦不排除有更多人被捕。