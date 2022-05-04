百年東鐵過海 5.15通車 過海日省10分鐘

建成逾百年的「東鐵綫」將於本月15日潛水過海，成本港第四條過海鐵路綫，動工接近10年的沙中綫全部完工。「過海」延綫由紅磡至金鐘，途經新站會展站，由紅磡過海至會展只需5分鐘。港鐵表示，過海乘客平均每日可省約10分鐘車程，而整體票價不變，僅來往會展站將釐定新票價，至於都會票、早晨六五折優惠也適用於會展站、轉乘5條巴士路線也有慳2蚊轉乘優惠。

通車之後，港鐵稱可為乘客節省車程，舉例指由紅磡至金鐘站車程由19分鐘縮短至7分鐘。港鐵香港客運服務總監楊美珍指，東鐵過海段通車後，由上水到金鐘只需40分鐘、快15分鐘；紅磡過海至會展僅需5分鐘，形容「真係話咁快就到」。車程快原因包括減省了乘客轉車次數，如大圍到金鐘原先要於九龍塘、旺角轉線，通車後毋須轉車即可直達金鐘，約需17分鐘，省卻11分鐘；沙田到銅鑼灣本來要轉3次車，通車後轉少2次車。她指，乘客平均每日可省10分鐘車程，笑言「小數怕長計」，一個月「慳返幾百分鐘，夠大家睇下戲」，最重要打工仔可遲一點出門、多睡一會兒、食早餐等。

至於過海段票價，東鐵綫至九龍新界任何一站票價不變。港鐵行政總裁金澤培指，會展站是唯一一個新站，除該站將有新票價釐定，其他站票價不變，舉例旺角東出發的車程時間更短，但無加價。他指出，延綫讓乘客過海多一個分流選擇，縮短車程加快流通。楊美珍舉例，上水至金鐘會維持21元、新車費僅會於新站會展站出現，紅磡至會展票價10.1元，跟尖沙咀至金鐘、油塘到鰂魚涌或九龍站到香港站收費一樣，即過海最低收費額。頭等車廂服務也將延伸至金鐘站，會展站頭等收費以金鐘為標準。

據港鐵交予立法會交通事務委員會文件指，會展站票價跟隨現時港鐵重鐵系統的票價結構，主要按車程距離而釐定，並加入是否涉及過海及過境服務等因素。比對MTR Mobile手機應用程式票價計算，上水至會展與上水至灣仔八達通收費均為21元。不過會展至旺角站收費12.5元、至旺角東站則收12.2元，即「同區不同價」情況仍會存在。