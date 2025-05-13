百度擬將自動車測試範圍擴至東涌 有後備操作員可接管車輛

運輸署早前公布，已經更新自動駕駛車輛試行牌照，並擴大百度旗下蘿蔔快跑自動駕駛車輛在香港的測試區域。百度向離島區議會提交文件介紹在機場島的測試進度與及最新的測試計劃，當中會將測試範圍擴展至東涌，屬不載客測試，車上有一名本地人擔任後備操作員，必要時接管車輛，途經區內不同屋苑，初期主要集中外圍道路。
根據文件，百度在東涌測試時段為凌晨1時至凌晨5時、早上9時至晚上10時，路線包括文東路、迎禧路、怡東路、東涌東交匯處、裕東路、松仁路、順東路、東涌海濱路及惠東路。測試期間車上主駕駛座位會有一名後備操作員，為本地居民，至少具10年以上駕駛經驗，並完成不少於100小時全職駕駛培訓，監控自動車行車及路面情況、必要時接管車輛，確保安全。面對施工路段，操作員可接管車輛並作出相應的處理，避免影響交通。
百度指，計劃安排3台自動車在東涌測試路線進行測試。隨着在機場及東涌路段的測試獲得更多驗證，逐步增加東涌路段的測試車輛。運輸署表示，會嚴格把關，有序和安全地推動自動車在香港測試和應用，為後續遙距操作及跨區運行服務奠定基礎。
百度去年12月開始在機場島進行自動車路面測試，今年2月中起，運輸署批准測試，由每次1輛增至5輛，至4月進一步增至每次10輛。自動車測試期間的安全車速上限，亦提高至測試路段的最高車速上限即每小時50公里。由4月底開始，百度在機場亦開始首階段測試的路段指定人士載客測試。