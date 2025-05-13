百度擬將自動車測試範圍擴至東涌 有後備操作員可接管車輛

百度的自動駕駛車輛將在東涌測試。 (運輸及物流局FB)

運輸署早前公布，已經更新自動駕駛車輛試行牌照，並擴大百度旗下蘿蔔快跑自動駕駛車輛在香港的測試區域。百度向離島區議會提交文件介紹在機場島的測試進度與及最新的測試計劃，當中會將測試範圍擴展至東涌，屬不載客測試，車上有一名本地人擔任後備操作員，必要時接管車輛，途經區內不同屋苑，初期主要集中外圍道路。

根據文件，百度在東涌測試時段為凌晨1時至凌晨5時、早上9時至晚上10時，路線包括文東路、迎禧路、怡東路、東涌東交匯處、裕東路、松仁路、順東路、東涌海濱路及惠東路。測試期間車上主駕駛座位會有一名後備操作員，為本地居民，至少具10年以上駕駛經驗，並完成不少於100小時全職駕駛培訓，監控自動車行車及路面情況、必要時接管車輛，確保安全。面對施工路段，操作員可接管車輛並作出相應的處理，避免影響交通。