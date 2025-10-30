百度蘿蔔快跑獲批在啟德及九龍灣測試，一年內4度擴區。

香港特別行政區運輸署公佈，已批准蘿蔔快跑在啟德發展區及九龍灣指定路段進行自動駕駛車輛跨區測試。這也是蘿蔔快跑在今年4月擴區並開啟機場島小規模載人測試、6月在東涌進行道路測試、8月進入香港島南區後，第四次擴大在香港的測試區域。
已實現4大技術躍進
運輸署表示，自去年底在北大嶼山啟動測試以來，蘿蔔快跑自動駕駛測試進展顯著，已實現多車同時運行、載客測試、路段擴展及車速提升4大技術躍進。此次測試項目橫跨九龍城及觀塘兩區，涵蓋啟德發展區一帶，讓系統收集更多測試數據，以評估自動駕駛車輛在更多不同路況及跨區運作的表現。
蘿蔔快跑積極響應香港政策，正安全有序地推動自動駕駛車輛在香港測試和發展。今年《施政報告》明確提出，特區政府已為自動車建立規管框架，今年會批出3個區域進行自動駕駛車輛測試，以自動駕駛汽車跨區行走和接駁其他交通工具為目標，加速自動駕駛在香港無人化、規模化發展，儘快達致商業營運，推動業界以香港為平台開拓海外尤其右舵車市場。
政策支持下，蘿蔔快跑率先實現了在香港多個地區的自動駕駛測試，也將為其自動駕駛技術在全球右舵市場的推廣提供重要參考。同時持續招聘並培養本地人才團隊，舉辦多場校園技術講座、自動駕駛線上課程培訓等創新科技和科普活動，讓市民了解及體驗自動駕駛技術，並與各界共建自動駕駛創新科技生態，助力香港發展新質生產力。
已駛入全球16座城市
除了在香港獲得飛速進展外，蘿蔔快跑也在加快海外佈局，先後落地迪拜、阿布扎比，與Uber、Lyft全球兩大出行平台以及瑞士郵政合作，持續探索更多中國大陸以外的區域和市場。截至8月，蘿蔔快跑已駛入全球16座城市，累計提供超過1,400萬次服務，安全行駛里程超過2億公里。