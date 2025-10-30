百度蘿蔔快跑獲批在啟德及九龍灣測試，一年內4度擴區。

香港特別行政區運輸署公佈，已批准蘿蔔快跑在啟德發展區及九龍灣指定路段進行自動駕駛車輛跨區測試。這也是蘿蔔快跑在今年4月擴區並開啟機場島小規模載人測試、6月在東涌進行道路測試、8月進入香港島南區後，第四次擴大在香港的測試區域。

已實現 4 大技術躍進

運輸署表示，自去年底在北大嶼山啟動測試以來，蘿蔔快跑自動駕駛測試進展顯著，已實現多車同時運行、載客測試、路段擴展及車速提升4大技術躍進。此次測試項目橫跨九龍城及觀塘兩區，涵蓋啟德發展區一帶，讓系統收集更多測試數據，以評估自動駕駛車輛在更多不同路況及跨區運作的表現。