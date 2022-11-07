車Cam直擊｜的哥遇惡客　連食12拳兜錘窩面眼鏡飛脫

近日網上瘋傳一段的哥遭毆打的車cam片段，片中的哥被前座乘客連環打頭12拳遭打致眼鏡飛脫，後座2名男乘客則不為所動，逕自落車，施襲者打完人亦隨即落車，未見繳付車資。警方表示，已接獲的士司機報案，司機咀部流血及頭暈，由救護車送廣華醫院治理，案件列襲擊致造成實際身體傷害，交油尖警區刑事調查隊跟進。

警方表示，9月30日晚上約11時42分，接獲一名44歲男的士司機報案，指他於油麻地甘肅街與彌敦道交界接載3名男子上車，但對方未有表示前往何地；其後遭其中1名男乘客襲擊，致其嘴部流血及頭暈，事主及後由救護車送廣華醫院治理，案件列襲擊致造成實際身體傷害，由油尖警區刑事調查隊跟進。