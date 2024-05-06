的士加價︱政府研規管網約車平台　的士業界促「踢走」Uber　

政府正研究規管網約出租汽車平台，今年中將就規管涉及的政策和法律觀點，與議員及業界等溝通。的士小巴商總會理事長周國強向傳媒表示，政府暫未就規管網約車諮詢業界，認為當局必須「踢走」Uber等網約車平台，讓生意額「回流」至的士業界。 周國強又指，外界認為Uber服務質素較好，原因是對方不受監管，並以「無牌私房菜」做例子，指對方「態度都客氣啲」。他認為政府加強打擊白牌車，會令一成多生意額「回流」至的士業，有助提升業界整體服務水平。

周國強：畀多2蚊、3蚊都影響到生活質素 建議唔好搭的士 他又說，當局要清楚說明的士定位，究竟屬大眾化交通工具，抑或是個人化交通工具。對於的士申請加價，他指今次只是10年來的第3次，政府前年批准加價時，收費已滯後20%。周國強又形容，「如果坐的士畀多2蚊、3蚊，都影響到生活質素，建議你唔好搭的士」。

的士業界建議市區的士落旗加至32蚊 的士業界早前向政府申請加價，市區的士(紅的)建議落旗價由27元加至32元、「綠的」新界的士和「藍的」大嶼山的士分別由23.5元及22元加至28元，當中擬議平均加幅分別為16.95%、15.37%和11.68%。跳錶方面，「紅的」和「綠的」均會加0.2元，「藍的」則是第2至20公里加0.1元，惟20公里後加0.2元。同時，「紅的」要求縮減跳錶停車等候時間，由現時的60秒縮短至45秒。