的士加價｜李頌恩：如要調整收費由業界提出 周國強：加價後司機收入增加100至130元

行政會議批准的士加價，起錶劃一加2元。運輸署長李頌恩出席電台節目時表示，業界原先申請起錶加5元，基於的士提供的是公共運輸服務，政府審批時要把關好，包括考慮市民的接受程度，亦要了解業界的營運狀況及司機收入。被問到會否制訂的士每年加價機制，李頌恩表示，業界最清楚營運情況，如需調整收費，應由業界提出，當局沒有計劃改變機制。



對於是次加幅是否填補不到司機及車主近年的收入跌幅，李頌恩表示，業界有不同持分者，最重要是確保整體的士服務在社會有穩定供應，不同持分者亦認同生意有得做才有意思。她提到，的士車主收入跌得較嚴重是由於疫情期間租不出的士，車主要慢慢調整租金，租出率正在上調。至於如何確保的士服務水平，李頌恩表示，已有很多措施提升服務，當中包括邀請業界申請營運的士車隊，本月底會截止，預計年中公布審批結果，最快明年可以見到車隊正式運作。

業界：相信市民可以接受是次加幅 的士車行車主協會永遠會長吳坤成表示，相信市民可以接受是次加幅，目前最主要問題是市民減少出夜街。吳坤成說，過去幾年的士牌價下跌，銀行不願意借貸，即使車主想更換舊車亦無錢換，期望政府幫手處理，又希望盡快完成檢討規管網約車。對於會否再申請加價，他表示要視乎加價後的行業營運情況，以及在政府政策下的士業界有無競爭力。