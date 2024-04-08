的士加價｜業界倡紅的綠的起錶32元及28元　每件行李加1元

早前的士業界向政府申請加價，政府近日向立法會交通事務委員會提交文件披露最新的相關細節。的士業界建議的加幅為俗稱「紅的」之市區的士落旗價由27元加至32元、「綠的」之新界的士和「藍的」大嶼山的士分別由23.5元及22元加至28元，當中擬議平均加幅分別為16.95%、15.37%和11.68%。
的士加價｜紅的綠的每次跳錶倡加2毫
跳錶方面，「紅的」和「綠的」均會加0.2元，「藍的」則是第2至20公里加0.1元，惟20公里後加0.2元。同時，「紅的」要求縮減跳錶停車等候時間，由現時的60秒縮短至45秒。
另外，「紅的」和「綠的」申請每件行李費由6元增1元至7元，以及每隻動物或鳥類由5元加至7元；「藍的」則申請每件行李費加2元，由6元至8元，每隻動物或鳥類則加收3元，由5元增至8元，以及每程電召預約服務的收費加收3元，由5元增至8元。
的士加價｜政府：助減輕業界財政壓力
政府在文件中提到，考慮的士業界的加價申請包括考慮其收入和營運成本的轉變，以及市民對建議收費的接受程度等5項主要準則，強調調整的士收費固然可有助減輕業界當前面對的財政壓力，但刻不容緩的是業界積極參與籌組的士車隊，提升管理質素和行車安全，才能惠及的士業長遠的健康發展。有關的士加價的文件將於周五(12日)在立法會交通事務委員會上討論。
翻查資料，上一次的士加價是前年7月，當時落旗加3元，短途跳錶加2毫。