的士加價｜業界倡紅的綠的起錶32元及28元　每件行李加1元

跳錶方面，「紅的」和「綠的」均會加0.2元，「藍的」則是第2至20公里加0.1元，惟20公里後加0.2元。同時，「紅的」要求縮減跳錶停車等候時間，由現時的60秒縮短至45秒。

另外，「紅的」和「綠的」申請每件行李費由6元增1元至7元，以及每隻動物或鳥類由5元加至7元；「藍的」則申請每件行李費加2元，由6元至8元，每隻動物或鳥類則加收3元，由5元增至8元，以及每程電召預約服務的收費加收3元，由5元增至8元。

的士加價｜ 政府：助減輕業界財政壓力

政府在文件中提到，考慮的士業界的加價申請包括考慮其收入和營運成本的轉變，以及市民對建議收費的接受程度等5項主要準則，強調調整的士收費固然可有助減輕業界當前面對的財政壓力，但刻不容緩的是業界積極參與籌組的士車隊，提升管理質素和行車安全，才能惠及的士業長遠的健康發展。有關的士加價的文件將於周五(12日)在立法會交通事務委員會上討論。