的士加價｜消息指政府或調低加幅　市區的士起錶只加2元至29元 (更新)

消息指政府或調低的士加價加幅，市區的士起錶只加2元至29元。(資料圖片)

的士業界早前向政府申請加價，市區的士(紅的)建議落旗價由27元加至32元、「綠的」新界的士和「藍的」大嶼山的士分別由23.5元及22元加至28元。消息指，政府經考慮後調低布關加幅，市區的士起錶加2元，由27元加至29元，短途車程每次跳錶維持1.9元，長途則跳錶加0.2元；當局亦未必應的士業界要求，將停車等候時間由60秒跳一次縮減至45秒，以免雙重加價。運輸署指，正按照的士營運情況、與其他交通工具收費的合理差距、服務質素，以及市民接受程度等考慮九關加價申請。

的士加價｜業界 倡與 最低工資元素掛鈎

的士小巴商總會理事長周國強今(7日)在電台指，若消息屬實，加幅與業界期望有落差，現時包括保險在內等營運開支不斷增加，司機收入難以負擔租金加幅，車主亦感辛苦，惟若政府只加2元，業界只能無奈接受。

他指今次的士加價是近10年第三次，希望未來可以每年檢討加幅，又建議的士加價與最低工資元素掛鈎。對於外界經常談論的士服務質素，或者與「白牌車」作對比，他認為並不公平，質疑是否需要鞭策至的士業界「皮開肉爛」，重申如果的士司機收入持續處於不合理水平，將難以改善行業發展，又說如果有市民認為加價兩三元後，會影響生活，要節衣縮食，就不要乘搭的士。