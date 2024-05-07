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2024-05-07 11:17:00

的士加價｜消息指政府或調低加幅　市區的士起錶只加2元至29元 (更新)

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的士加價｜消息指政府或調低加幅　市區的士起錶只加2元至29元

消息指政府或調低的士加價加幅，市區的士起錶只加2元至29元。(資料圖片)

的士業界早前向政府申請加價，市區的士(紅的)建議落旗價由27元加至32元、「綠的」新界的士和「藍的」大嶼山的士分別由23.5元及22元加至28元。消息指，政府經考慮後調低布關加幅，市區的士起錶加2元，由27元加至29元，短途車程每次跳錶維持1.9元，長途則跳錶加0.2元；當局亦未必應的士業界要求，將停車等候時間由60秒跳一次縮減至45秒，以免雙重加價。運輸署指，正按照的士營運情況、與其他交通工具收費的合理差距、服務質素，以及市民接受程度等考慮九關加價申請。

的士加價｜業界建議「紅的」「綠的」起錶，分別加至32元及28元。(立法會文件截圖) 周國強指，如果市民認為加價兩三元後，會影響生活，就不要乘搭的士。(資料圖片)

的士加價｜業界倡與最低工資元素掛鈎

的士小巴商總會理事長周國強今(7日)在電台指，若消息屬實，加幅與業界期望有落差，現時包括保險在內等營運開支不斷增加，司機收入難以負擔租金加幅，車主亦感辛苦，惟若政府只加2元，業界只能無奈接受。

他指今次的士加價是近10年第三次，希望未來可以每年檢討加幅，又建議的士加價與最低工資元素掛鈎對於外界經常談論的士服務質素，或者與「白牌車」作對比，他認為並不公平，質疑是否需要鞭策至的士業界「皮開肉爛」，重申如果的士司機收入持續處於不合理水平，將難以改善行業發展，又說如果有市民認為加價兩三元後，會影響生活，要節衣縮食，就不要乘搭的士。

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對於的士加價是否可以讓司機直接得益，周國強就反問如果沒有商人，何來有工人？並指經營成本亦正在上升，加價是讓業界一同改進。

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