的士加價｜的士團體倡市區落旗加至32元 新界加至28元

新界及市區的士團體今早（4日）到西九龍政府合署，向運輸署署長遞交申請加價信，建議市區的士落旗加5元，加至32元；而新界的士落旗加4.5元，加至28元。新界的士團體代表袁揚威向傳媒表示，雖然去年7月全港的士獲准加價，但加幅仍難追上持續上漲的成本，加上受疫情影響，邊境口岸仍未全面開放，過境旅客及市民外出減少，而保險費、墊底費等成本暴漲，令業界經營愈見困難，的士司機收入下降，較其他陸路運輸司機薪酬落後，希望申請加價增加司機收入，提高薪酬競爭力，挽留現有司機，亦可吸引更多新人入行。



市區的士團體聯盟代表黃寶強則提到，的士司機是自僱人士，沒有任何福利，收入比其他陸路運輸業的司機低近3成。而今年起政府已無提供燃油津貼，每更石油氣費平均多約50元。