的士加價｜行會批准所有的士落旗加2元　7月14日起生效 (更新)

【17:21更新】行政長官會同行政會議今(14日)批准市區(紅的)、新界(綠的)及大嶼山(藍的)的士調整收費，落旗收費一律增加2元，落旗後首段跳錶收費每跳增加2角，後段跳錶收費則每跳增加1角。新收費將在由今年7月14日開始生效。

紅的起錶加至29元 綠的25.5元 藍的24元

在新收費下，市區的士(紅的)由現時收費27元加至29元，新界的士(綠的)由現時收費23.5元加至25.5元，大嶼山的士(藍的)由現時22元加至24元。

落旗首段跳錶加2毫 後段加1 毫

此外，落旗後每次跳錶收費亦會增加，由現時紅的首2至9公里每200米收費1.9元，加至2.1元，9公里後每200米一跳，由1.3元增加至1.4元；綠的首2至8公里由1.7元加至1.9元，8公里後每跳由1.3元增加至1.4元；藍的首2至20公里由1.7元加至1.9元，20公里後，則由每跳1.5元增加至1.6元。等候時間的收費會因落旗後跳錶收費提高而相應調整，而其他附加收費則維持不變。