的士加價｜行會批准所有的士落旗加2元　7月14日起生效 (更新)

【17:21更新】行政長官會同行政會議今(14日)批准市區(紅的)、新界(綠的)及大嶼山(藍的)的士調整收費，落旗收費一律增加2元，落旗後首段跳錶收費每跳增加2角，後段跳錶收費則每跳增加1角。新收費將在由今年7月14日開始生效。
紅的起錶加至29元 綠的25.5元 藍的24元
在新收費下，市區的士(紅的)由現時收費27元加至29元，新界的士(綠的)由現時收費23.5元加至25.5元，大嶼山的士(藍的)由現時22元加至24元。
落旗首段跳錶加2毫 後段加1毫
此外，落旗後每次跳錶收費亦會增加，由現時紅的首2至9公里每200米收費1.9元，加至2.1元，9公里後每200米一跳，由1.3元增加至1.4元；綠的首2至8公里由1.7元加至1.9元，8公里後每跳由1.3元增加至1.4元；藍的首2至20公里由1.7元加至1.9元，20公里後，則由每跳1.5元增加至1.6元。等候時間的收費會因落旗後跳錶收費提高而相應調整，而其他附加收費則維持不變。
政府指，會在下周三(22日)向立法會提交《2024年道路交通(公共服務車輛)(修訂)規例》，進行先訂立後審議的程序，以調整的士收費。當程序完成後，新收費將由今年7月14日開始生效。
的士加價｜消息：行會通過加價 紅的綠的起錶齊加2元
【12:24更新】消息指，行政會議今(14日)討論通過的士加價，但加幅低於業界原先要求，「紅的」落旗價由27元加至29元；「綠的」落旗價料同樣加2元至25.5元。
加幅擬較業界要求低
另外，消息指行會通過的的士加價，在落旗後每次跳錶收費亦會增加，現時「紅的」首2公里至9公里收費每跳1.9元，預料加至每跳2.1元；9公里後就由現時每跳1.3元加至1.4元。
今次是的士兩年內再申請加價。的士業界原本向政府申請加價，是建議市區的士(紅的)落旗價由27元加5元至32元、「綠的」新界的士和「藍的」大嶼山的士分別由23.5元及22元一律加至28元，惟早前已有消息指，政府方案較業界要求加幅低。