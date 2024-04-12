的士加價｜議員有保留　楊永杰：上次加價以來無提升服務質素

的士最近向政府申請加價，其中建議「紅的」市區的士落旗由現時27元加至32元。立法會交通事務委員會今日討論相關事宜，多名議員對的士再申請加價有保留，當中議員楊永杰指出自上次2022年7月加價以來無提升服務質素，亦不知究竟吸引了幾多新入入職。

楊永杰發言時指現時仍有出現「黑的」、拒載等情況，應解決車主成本上升的問題，而不是單純加價。他續指如果的士提高服務質素，市民不會介意加價，但如果無提升服務質素，反而會倒迫市民乘搭非法網約車。