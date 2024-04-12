的士加價｜議員有保留　楊永杰：上次加價以來無提升服務質素

的士最近向政府申請加價，其中建議「紅的」市區的士落旗由現時27元加至32元。立法會交通事務委員會今日討論相關事宜，多名議員對的士再申請加價有保留，當中議員楊永杰指出自上次2022年7月加價以來無提升服務質素，亦不知究竟吸引了幾多新入入職。
楊永杰發言時指現時仍有出現「黑的」、拒載等情況，應解決車主成本上升的問題，而不是單純加價。他續指如果的士提高服務質素，市民不會介意加價，但如果無提升服務質素，反而會倒迫市民乘搭非法網約車。
易志明認為加價有實際需要
不過，業界代表、航運交通界議員易志明則認為加價有實際需要，因為的士司機收入太低，難以吸引新人入行。他認為市民對的士服務有意見，主要源於一小撮害群之馬，不應該因為小部分人違法而懲罰整個業界，必須先提升的士收入，才有機會按部就班改善服務。
運輸署署長李頌恩同意並非純粹加價就可令的士改善服務，但認為兩者有關連，指不少有心的業界已開始籌備「的士車隊」，要給予業界健康的財政條件，做相關投資以提升服務。她強調政府明白加價會影響市民，當局會做好把關，處理申請時作全盤考慮，包括市民的接受程度、司機收入、營運情況等。
建議「紅的」落旗加至32元
的士今次申請加價的幅度介乎11.68%至16.95%。其中「紅的」市區的士落旗由現時27元加至32元，「綠的」新界的士由23.5元加至28元；「藍的」大嶼山的士起錶由22元加至28元。跳錶方面，「紅的」和「綠的」每次跳錶加2毫，「紅的」要求縮減跳錶停車等候時間，由現時的60秒縮短至45秒。「藍的」則建議首20公里每次跳錶加1毫，其後加2毫。