的士加價｜起錶加3元  的士工會稱加幅溫和冀市民體諒 

行政長官會同行政會議昨日(10日)批准，市區、新界及大嶼山的士調整收費，落旗收費增加3元，落旗後首段跳錶收費每跳增加2角，後段跳錶收費則每跳增加1角。汽車交通運輸業總工會九龍分會副主任杜燊棠在一個電台節目形容，今次加幅溫和，根本追不上通脹，希望市民體諒及接受。他在另一個電台節目補充，指今次加價已經滯後了4年，又說疫情對的士司機的收入影響很大。

籲的士車主不要太快加車租

杜燊棠亦預計，的士車主會增加車租，他呼籲車主在加價後不要太快加車租，應持續檢視司機收入有否隨之增加，強調在疫情下客源減少，司機生意已大受打擊。他又說，運輸署至今無法解決非法網約車的問題，他稱一日未解決，整個的士業界都難以「翻身」。對於政府只向的士車主提供防疫資助，司機未能受惠，杜燊棠批評是厚此薄彼。

林智遠：對搭開市民非大影響

另外，身兼交諮會委員的立法會議員林智遠表示，今次加幅原則上不算很多，但對小市民來說觀感上的確有點難受，他相信政府衡量了現時的經濟環境和疫情才批准加價。林智遠又說，對於一向乘搭的士的市民來說，落旗加數元並非大影響，但若外圍因素導致本港經濟下滑，可能會令市民乘搭的士意欲下降。他又說，內地及外國很多大城市，的士司機都會透過手機應用程式等候應召，節省燃料消耗，但香港在這方面的科技應用比較落後，認為當局應鼓勵業界運用相關科技。