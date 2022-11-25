的士協會：盡快申請加價是共識　望取得較有公信力數據作理據

疫情下本港經濟下行，市民生活艱難，各項交通工具卻排隊申請加價，令車費百上加斤。而剛於今年暑期獲批加價的的士，亦打算「加完再加」。的士車行車主協會永遠會長吳坤成表示，盡快申請加價是業界方向。對於有工會或前線司機，認為起錶不一定要加6元，可以在首兩公里後跳錶作出調整，業界會再商討細節，希望取得較有公信力的數據，向運輸署申請。

的士最新落旗收費建議加兩成二

他在電台節目中指出，業界曾在2018年申請加價，到今年7月方能實施。他認為，審批時間長達幾年，這段期間經營成本及物價都上升，石油副產品更加幅驚人。而維修及保費亦增加，其中近幾年的保費由每年2至3萬元，增至4至5萬元，令業界經營困難。對於有業界就加價申請向運輸署遞信，吳坤成亦大表支持。他認為，面對保費上升，以及政府燃氣補貼於下月底屆滿，令業界感到壓力。

翻查資料，全港的士上次申請加價是在2018年9月，當時落旗收費原本建議加6至7元，最終加價獲批，但加幅減半。而於今年7月17日起的士劃一加3元，市區的士起錶27元，新界的士及大嶼山的士起錶則分別為23.5元及22元。

短、長途跳錶收費則劃一加2毫及1毫，市區的士每跳分別收1.9元及1.3元；新界的士每跳分別收1.7元及1.3元；大嶼山的士每跳則分別收1.7元及1.5元。今次的士業界在加價數月後，再謀加價，最新建議起錶價加6元，即市區的士「最低收費」將上調至33元，加幅高達22%。