的士去年炮台山道撞傷3人 85歲司機囚一年停牌兩年

2023年一輛的士在北角炮台山道落斜時，直衝向英皇道撞倒3名途人(資料圖片)

去年一輛的士在北角炮台山道落斜時，直衝向英皇道撞倒3名途人，其中2人有多處骨折等嚴重傷勢，需送入深切治療部治理，85歲男司機今日（21日）於區域法院承認一項危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害罪，暫委法官張志偉判刑指被告駕駛行為魯莽，作為職業司機須對乘客及道路使用者負責，判他坐監一年、停牌兩年及須報讀駕駛改進課程。

事發於去年3月5日，被告倪蔡儂駕駛的士沿炮台山道行車下山，駛近與英皇道交界時，當時行人交通燈為綠色，但被告沒減速停下，而是加速駛向行人過路處，直至撞到一支交通燈柱方停下。政府化驗所法證科學專家檢驗行車記錄儀片段 ，認為事發時車速介乎每小時33至37公里。

兩事主仍須於腦神經科和骨科覆診

的士撞向3名途人，其中一人看見的士高速迎面衝來，被撞後跌在地上，傷勢輕微；一人的腦部、顱骨及頭部受傷，大腿骨折，需要送入深切治療部進行手術；餘下一人傷勢最重，包括頸椎、盆骨等骨折，出院後日常生活不能自理，其後轉送護養院接受復康治療，行走時需要使用大型四腳叉；的士上一名乘客受輕傷。控方庭上透露兩名事主仍須於腦神經科和骨科定期覆診。

辯方求情指被告有逾50年駕駛經驗，沒交通案底，60歲退休後駕駛的士養家。被告稱無法解釋肇事原因，但可能看錯交通燈號或誤踩油門以致衝燈肇禍。被告事後已沒再駕駛，沒重犯機會。