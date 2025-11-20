的士司機拒載罰2000元 辯稱颱風冧樹無保險 官斥自相矛盾

一名的士司機涉在去年11月颱風凌晨襲港時，在上水站外得知一名男子欲準備去粉嶺祥華邨，即說：「唔去」，該乘客即拍下情況報警。的士司機遭票控拒載罪受審，他解釋沿途「有冧樹風險」，由於八號風球期間沒第三者保險保障，遂拒絕前往祥華邨。案件今日（20日）於粉嶺裁判法院裁決。暫委裁判官莊靜敏指，被告說法自相矛盾只為卸責，若如此當日何以繼續營運，又停車詢問事主目的地，裁定被告拒載罪成，罰款2000元。

上水站欲往粉嶺祥華邨

被告黃子亮，被票控1項的士拒絕租用罪，指他於2024年11月14日凌晨2時46分，於上水新運路，身為的士司機，無合理辯解而故意拒絕接受陳嘉誠的租用。事主供稱去年11月14日凌晨下雨，自己2時46分左右於上水新運路巴士站外伸手截市區的士，被告停下的士，問「去邊㗎？」事主反問「祥華邨去唔去呀？」被告聞言指「祥華邨唔去」，隨即關上窗戶開車離去。