的士司機拒載罰2000元 辯稱颱風冧樹無保險 官斥自相矛盾

一名的士司機涉在去年11月颱風凌晨襲港時，在上水站外得知一名男子欲準備去粉嶺祥華邨，即說：「唔去」，該乘客即拍下情況報警。的士司機遭票控拒載罪受審，他解釋沿途「有冧樹風險」，由於八號風球期間沒第三者保險保障，遂拒絕前往祥華邨。案件今日（20日）於粉嶺裁判法院裁決。暫委裁判官莊靜敏指，被告說法自相矛盾只為卸責，若如此當日何以繼續營運，又停車詢問事主目的地，裁定被告拒載罪成，罰款2000元。
上水站欲往粉嶺祥華邨
被告黃子亮，被票控1項的士拒絕租用罪，指他於2024年11月14日凌晨2時46分，於上水新運路，身為的士司機，無合理辯解而故意拒絕接受陳嘉誠的租用。事主供稱去年11月14日凌晨下雨，自己2時46分左右於上水新運路巴士站外伸手截市區的士，被告停下的士，問「去邊㗎？」事主反問「祥華邨去唔去呀？」被告聞言指「祥華邨唔去」，隨即關上窗戶開車離去。
莊官裁決時引述被告自辯內容，指他因當晚是8號風球，駕往祥華邨沿途「會有冧樹風險」，其的士沒買無第三者保險要自負風險，停車地點又是雙黃線不能載客，所以不載事主。
雙黃線辯解屬新近創作
莊官分析，被告若擔心無第三保及塌樹風險，他應「冚旗」和豎起暫停載客牌。惟被告當時駛近事主並停車問目的地，顯示他有意載客。至於被告稱案發現場為雙黃線路段，全日不准停車上落客，莊官指當時被告卻停車詢問事主目的地，說法自相矛盾，突顯有意停車查詢，得悉非心儀目的地才拒絕載客，雙黃線辯解屬新近創作。被告雖說路程有冧樹風險，惟他無向事主解釋，盤問下亦承認，不知道祥華邨是否真的有塌樹，莊官認為被告辯解只為強行卸責，以此藉口開脫拒載，因此裁定被告的士拒絕租用罪成。
被告求情稱，他並非存心不載客，因為每逢打風都會有塌樹風險，強調與車程長短無關。他是全職的士司機，要養妻活兒，月入2至3萬元，望法庭輕判。官判刑指考慮屬單一事件和被告初犯，判罰2000元。
案件編號：FLS 4370/2025