的士司機擺7手機陣 邊載客邊「一眼關七」睇美女直播互動(有片)

一名中年的士司機在載客途中，以掛在司機位前的7部手機，「一眼關七」分別收看7位美女博主的直播，期間不時疑似與對方互動，其分心行為極為危險。(Threads)

社交平台近日流傳一則帖子並附上一段手機影片，可見一名中年的士司機在載客途中，以掛在司機位前的7部手機，「一眼關七」分別收看7位美女博主的直播，期間不時疑似與對方互動，其分心行為極為危險。不少網民直斥離譜「下次一見到咁唔好上車，命仔緊要」。

不少網民直斥離譜，「見到咁你仲上車？」、「下次一見到咁唔好上車，命仔緊要」「呀叔！有需要」、「似乎佢都好迷吓」、「開曬濾鏡，真人應該會差1萬倍」、「好多阿伯睇呢啲直播，仲要課金買好多貨 」、「Call台呀姐黎」、「金主爸爸」、「全日人工課落去」、「唔怪咁多前面有人有車都照隊埋去」、「如果直播條女除衫，咪要炒車」、「我friend返學都見到呢個司機，嗰時仲誇張喺度睇靚女直播跳舞」、「阿叔嘅電子後花園」。

《道路交通條例》（第374章）已就「危險駕駛」及「不小心駕駛」訂明嚴謹的法則。如果駕駛者在駕駛車輛時因操控流動電話或其他智能設備而影響駕駛，不論有否釀成交通意外，該駕駛者可能已觸犯有關「危險駕駛」或「不小心駕駛」的罪行。此外，根據《道路交通（交通管制）規例》（第374G章），任何駕駛者在車輛移動時，以其本人手持或放置於其頭與肩膀之間的方式使用流動電話，或以其本人手持的方式使用其他電訊設備，即屬違法。而現時《道路使用者守則》已清楚向駕駛者發出指引，在駕駛車輛時亦應盡量避免使用流動電話或其他智能設備，保持專注駕駛。

